Người khiến loạt nghệ sĩ bị bắt

Ngày 23/10, HK01 đưa tin Hồ Thái Bình, nữ blogger tài chính có tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), gây xôn xao với bài đăng làm rõ nguồn cơn vụ bắt giữ loạt nghệ sĩ về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự.

Cô Hồ tuyên bố vụ bê bối này thực chất do Vương Đại Lục "tự chui đầu vào rọ", tự đẩy mình vào trung tâm cuộc điều tra của cảnh sát.

Vương Đại Lục là người khởi đầu cho vụ bắt giữ loạt nghệ sĩ về tội trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo nữ blogger, ban đầu Vương Đại Lục ủy thác cho một “nhà điều hành nền tảng trốn nghĩa vụ” hỗ trợ làm thủ tục miễn nghĩa vụ. Nam diễn viên trả khoản phí cao tới 3,6 triệu Đài tệ (gần 117.000 USD). Tuy nhiên, người mà Vương móc nối lại đồng thời dính vào vụ lừa đảo khác và bị cảnh sát bắt giam.