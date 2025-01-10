Người Israel ủng hộ nhưng không tin tưởng thành công của đề xuất ngừng bắn mới

Kết quả thăm dò dư luận được Viện Agam và Đại học Do thái ở Jerusalem công bố tối qua cho thấy có tới 71% người Israel ủng hộ kế hoạch hòa bình mới cho dải Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chỉ có 12% số người Israel tin rằng sáng kiến của ông chủ Nhà trắng có khả năng được thực thi.

Theo các nhà phân tích khu vực, kết quả trên phản ánh lo ngại của công chúng Israel về khả năng triển khai đề xuất hòa bình mới cho Gaza, dù kế hoạch này đã được Chính phủ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo hoan nghênh và ủng hộ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự phản đối quyết liệt của một số thành viên phe cực hữu trong Chính phủ Israel, cũng như sự hoài nghi từ phía người Palestine.

(ảnh minh hoạ)

Tại Israel, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir hôm qua (30/9) đã chỉ trích dữ dội kế hoạch, cảnh báo rằng đó là mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh của Israel. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, một nhân vật cực hữu khác trong Chính phủ Israel, cũng cho rằng việc chấp nhận và thực thi kế hoạch của Tổng thống Mỹ, đồng nghĩa với việc Israel từ bỏ các thành tựu đã đạt được trên thực địa, để theo đuổi những ảo tưởng chính trị.

Về phía người Palestine, Chính quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas đã tuyên bố hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến Gaza, song không thể hiện quan điểm cụ thể với sáng kiến hòa bình 20 điểm vừa công bố của Tổng thống Donald Trump. Đây được cho là một sự tiếp cận thận trọng của Chính quyền Palestine với sáng kiến của Mỹ, xuất phát từ thực tế sáng kiến này đã không đặt Chính quyền Palestine vào vị trí trung tâm trong giải pháp Gaza, đồng thời chưa có một định hướng rõ ràng về việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Trong khi đó, một số thành viên cấp cao của cả Phong trào Hamas và nhóm Thánh chiến Jihad, cũng đánh giá kế hoạch của Tổng thống Mỹ thiếu khách quan và không cân bằng, nhất là không có sự đảm bảo bảo chắc chắn về việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và Israel rút hết lực lượng ra khỏi dải Gaza.

Ngay cả Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, cũng thận trọng cho rằng còn quá sớm để kết luận kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ, sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến Gaza. Trong một tuyên bố hôm qua, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani nhấn mạnh vẫn cần thảo luận và làm rõ hơn về kế hoạch kết thúc chiến tranh của Mỹ.