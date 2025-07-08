'Người hùng xe ủi' cứu hơn 100 người khỏi lũ dữ ở Bắc Kinh

Một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được cư dân mạng tôn vinh là “người hùng xe ủi” sau khi anh dùng chiếc máy xúc của mình giải cứu hơn 100 người trong trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.

Trong tuần qua, thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận hứng chịu lượng mưa cực lớn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Theo tờ Beijing Daily, trận mưa kéo dài liên tục 147 giờ, khiến Bắc Kinh hứng 40% tổng lượng mưa trung bình cả năm chỉ trong vài ngày. Riêng tại huyện Mật Vân, lượng mưa vượt 300 mm, buộc chính quyền phải cử lực lượng cứu hộ sơ tán người dân.