'Người hùng xe ủi' cứu hơn 100 người khỏi lũ dữ ở Bắc Kinh

Một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được cư dân mạng tôn vinh là “người hùng xe ủi” sau khi anh dùng chiếc máy xúc của mình giải cứu hơn 100 người trong trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.
Trong tuần qua, thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận hứng chịu lượng mưa cực lớn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.
Theo tờ Beijing Daily, trận mưa kéo dài liên tục 147 giờ, khiến Bắc Kinh hứng 40% tổng lượng mưa trung bình cả năm chỉ trong vài ngày. Riêng tại huyện Mật Vân, lượng mưa vượt 300 mm, buộc chính quyền phải cử lực lượng cứu hộ sơ tán người dân.
Sáng 28-7, anh Vương Thiên Vũ (35 tuổi, chủ một công ty xây dựng) tỉnh giấc từ một cuộc gọi cầu cứu của người bạn thân là anh Vương Sùng (một người bán hàng rong), nhờ anh tới cứu người thân lớn tuổi đang bị mắc kẹt trong làng.
Không chần chừ, anh Vương Thiên Vũ lái ngay chiếc xe ủi của công ty đến làng, đón anh Vương Sùng trên đường đi. Theo lời kể, nước trong làng lúc đó đã ngập hơn 1 m.
Trên đường tiến vào vùng ngập, hai người không ngần ngại dừng lại để đón bất cứ ai họ thấy. Nhiều người dân phải trèo lên mái nhà để tránh lũ. Anh Vương dùng cánh tay xe ủi nâng cao lên và đưa gầu xúc tới để đón họ.
“Tổng cộng chúng tôi chở được hơn 100 người. Nhiều nhất là một nhóm 10 người cùng lúc, còn ít nhất là 2 người mỗi lượt” - anh Vương chia sẻ.
Ngoài việc cứu người, hai anh chàng họ Vương còn hỗ trợ lực lượng cứu hỏa di chuyển qua vùng ngập để khảo sát tình hình. Có lúc, khi lính cứu hỏa bị dòng nước lũ ngăn trở, anh Vương đã dũng cảm dùng chính gầu xe xúc để chắn dòng chảy, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân.
Trưởng trạm cứu hỏa Trương Huy cho biết sự có mặt của chiếc xe ủi là “một trợ giúp to lớn”, giúp họ kịp thời sơ tán nhiều người.
Sau khi kết thúc chiến dịch cứu hộ kéo dài từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối 28-7, anh Vương mới thừa nhận anh từng nhiều lần sợ hãi khi xe gần như bị dòng nước cuốn trôi, nước cũng tràn vào cả cabin lái. Cả anh và chiếc xe đều rã rời vì làm việc không ngừng nghỉ.
Với hành động quả cảm đó, anh Vương Thiên Vũ được cư dân mạng gọi là “người hùng xe ủi”.
Anh Vương Sùng cho biết, ngoài xe của họ, anh còn nhìn thấy ít nhất 15 chiếc xe ủi khác cũng tham gia cứu hộ tại ngôi làng.
“Mưa lũ thì vô tình, nhưng con người thì đầy tình nghĩa” - một cư dân mạng viết.
“Những tài xế xe ủi này chính là 'biệt đội huynh đệ' của Bắc Kinh” - một tài khoản khác bình luận.