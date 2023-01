Người hùng của cuộc cách mạng sách bìa mềm

Trên thực tế, ông là người dễ mến và là một người sành ăn nổi tiếng, Epstein kết bạn với nhiều nhà văn. Epstein tận hưởng những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, bao gồm xì gà đắt tiền và giày thủ công. Căn hộ của ông ấy ở New York được trang bị xa hoa, một con vẹt đuôi dài màu đen tên là Hamlet chạy xung quanh.

Ngôi nhà thế kỷ 18 của ông ở Long Island, chứa đầy những tấm thảm cổ. Trong các bữa tiệc tối, ông tự mình nấu bếp, giải thích rằng “nấu ăn và biên tập cũng giống nhau; cả hai đều là một cách tổ chức trải nghiệm”.

Epstein chưa bao giờ bỏ lỡ một cuốn sách bán chạy nào, mặc dù ông đã từ chối cuốn tự truyện bán chạy Out on a Limb nổi tiếng của diễn viên ngôi sao Shirley MacLaine. Ông tự hào kể lại: “Chúng tôi là bạn và cô ấy đã viết hầu hết cuốn sách tại nhà tôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết nội dung của cuốn sách. Tôi đọc cuốn sách và nói 'Thôi nào, Shirley, cô điên rồi…”.

Trong một lần phát biểu trên truyền hình, Epstein giải thích rằng ông coi việc xuất bản là một nghề thủ công hơn là một công việc. “Đó là một ơn gọi. Bạn cảm thấy mình đang làm một việc cực kỳ quan trọng và đáng để hy sinh vì không có sách chúng ta sẽ không biết mình là ai”.

Doanh nhân trí thức hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản của thời đại

Epstein là người có nhiều ý tưởng xuất bản, nhiều ý tưởng trong số đó được ông nhắc lại trong cuốn sách Kinh doanh sách: Xuất bản Quá khứ, Hiện tại và Tương lai (2001).

Là một người làm xuất bản, Epstein nhận thức sâu sắc về giá trị của các bài phê bình sách trên báo. Cuối năm 1962, một cuộc đình công của công đoàn ở New York đã khiến bảy tờ báo trong thành phố phải đóng cửa. Trong trường hợp không có các bài phê bình sách đã xuất bản, ông đã làm sống lại một ý tưởng đã ấp ủ từ lâu cho The New York Review of Books (NYRB).