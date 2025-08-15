Người Huế và thú vui dã ngoại ven bờ sông Hương

Không ồn ào, vội vã, buổi chiều ở Huế giờ đây đã thêm một gam màu mới. Những bãi cỏ ven bờ sông Hương trở thành điểm hẹn cho các nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách. Thảm trải, giỏ mây, những món ăn nhẹ, bình trà hay vài ly nước mát… tất cả cùng hoà vào khung cảnh mát lành, dưới hàng cây rợp bóng, bên dòng nước lững lờ trôi.

Vài tháng gần đây, đoạn bờ sông từ bia Quốc học Huế đến cầu Trường Tiền bỗng trở thành “tọa độ vàng” của những buổi picnic. Bãi cỏ xanh trải dài dọc bờ sông bỗng trở thành điểm hẹn đông vui nhất thành phố. Ở đó, người ta đến không phải để tìm sự náo nhiệt kiểu phố thị, mà để hòa mình vào một kiểu thư giãn vừa hiện đại vừa đậm chất Huế.

Từ chiều tới tối, từng gia đình nhỏ, từng nhóm bạn trẻ trải tấm thảm nhỏ, mang theo ít trái cây, bánh ngọt, đôi khi chỉ là ly trà sữa hay cà phê mang đi. Không khí thong dong nhưng rộn ràng, tiếng trò chuyện xen tiếng cười vang, hòa cùng làn gió mát từ sông thổi vào.

Khung cảnh buổi tối phía sau Bia Quốc học, mọi người picnic đông vui - Ảnh: Vũ Hoài

Ban ngày, bãi cỏ ngập nắng là khung cảnh lý tưởng để chụp ảnh, đọc sách hay đơn giản là nằm dài nhìn mây trôi. Khi đêm xuống, ánh đèn vàng dọc bờ sông phản chiếu lung linh, phía xa là cột cờ Phu Văn Lâu rực rỡ trong nền trời tối. Huế vốn yên bình, nhưng ở đây, sự yên bình ấy lại khoác thêm chút rộn ràng trẻ trung, khiến người ta cảm thấy thành phố như đang mỉm cười.

Điều thú vị là, dù picnic vốn không phải truyền thống lâu đời của Huế, nhưng cách người Huế thực hiện lại rất “Huế”. Họ chọn nơi đến gắn với lịch sử như bãi cỏ dọc bờ sông gần Bia Quốc học, cầu Trường Tiền, Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình, công viên Trịnh Công Sơn… Đó đều là những nơi lưu dấu kí ức lịch sử văn hóa, từng đi vào thơ ca nhạc họa. Dã ngoại không gian mở nhưng người dân vẫn giữ nét thanh lịch của vùng đất cố đô, không ồn ào quá mức, không xả rác bừa bãi.

Dọc bờ sông Hương có rất nhiều không gian xanh phù hợp dã ngoại - Ảnh: Phan Thiên Định

Điều này khiến dã ngoại ở Huế không đơn thuần là giải trí, mà còn là một cách ứng xử văn hoá. Nó phản chiếu tinh thần sống chậm, trân trọng cảnh quan và lịch sử, điều mà khách phương xa dễ dàng cảm nhận chỉ sau một buổi ngồi bên sông.

Trên thế giới, picnic thường gắn với những bãi cỏ trong công viên châu Âu, nơi người ta mang theo giỏ mây, bánh mì baguette, phô mai, rượu vang… như một phần của phong cách sống thanh nhàn. Ở Nhật, mùa hoa anh đào là mùa picnic Hanami, khi mọi người tụ tập dưới tán sakura để ngắm hoa và thưởng thức bento. Ở Mỹ hay Úc, picnic còn gắn với những chuyến cắm trại cuối tuần, mang theo lều bạt, BBQ, âm nhạc sôi động.

Ở Huế, dã ngoại bên sông Hương lại mang màu sắc riêng. Tất cả đều nhẹ nhàng, ít hình thức, thiên về cảm nhận không gian. Sau một ngày làm việc vất vả, chỉ cần một quãng đường đi xe rất ngắn, chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ là mọi người đã có thể thả mình vào nhịp sống chậm, thư thái chuyện trò và ngắm con sông đã chảy qua bao thế kỷ vẫn êm đềm như thuở ban đầu.

Những buổi chiều bên sông Hương đang dần trở thành một phần ký ức mới của người Huế hôm nay. Huế đang bước vào mùa thu, thời điểm đẹp nhất cho những buổi dã ngoại. Khi nắng vàng nhẹ, gió sông mơn man và tiếng chuông chùa Thiên Mụ vẳng xa, việc cùng bạn bè hoặc gia đình ngồi bên bờ sông, ngắm thuyền rồng trôi chậm, sẽ trở thành ký ức khó quên.

Chiều muộn là thời điểm người dân Huế thường chọn để picnic - Ảnh: Vũ Hoài

Huế từng được ví là “bài thơ đô thị” của Việt Nam. Giữa nhịp sống hiện đại, những buổi dã ngoại bên sông Hương đã lưu giữ được nét văn hóa thanh lịch và tinh thần gắn bó với thiên nhiên của người Huế. Để rồi sau này, người ta sẽ nhớ thêm một hình ảnh khác về Huế, đó là vào những buổi chiều muộn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếng chuyện trò hòa vào tiếng guitar vang lên trên những bãi cỏ dọc bờ sông Hương rất thơ.