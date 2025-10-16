Người Hàn Quốc kể về cơn ác mộng phía sau chuồng cọp của 'trung tâm lừa đảo lớn nhất Campuchia'

“Việc nhẹ lương cao” thành cái bẫy

“Em đi theo quảng cáo kinh doanh, nào ngờ lại rơi vào tay bọn tội phạm. Chúng đánh đập, tra tấn… Em may mắn sống sót nhưng cơ thể đầy thương tích.” - Đó là lời kể của anh A, 20 tuổi, đang kinh doanh phụ tùng ô tô tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc).

Cuối năm ngoái, A nhận được lời mời từ một công ty phụ tùng tại Campuchia với nội dung: “Chúng tôi muốn bán số phụ tùng giá rẻ, hãy đến thương lượng”. Công ty này còn hứa trả tiền vé máy bay một chiều.

Tuy nhiên, khi A hạ cánh tại sân bay quốc tế Phnom Penh, anh được hai người - một người Trung Quốc và một người Campuchia - đón. Lúc vừa lên xe, gương mặt họ lập tức biến sắc. Người Trung Quốc dí súng vào đùi A và dọa: “Im miệng và yên lặng”.

Một khu căn cứ tội phạm tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Chosun News)

Anh lập tức nhận ra mình đã lọt vào tay một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo qua điện thoại. Trang web công ty phụ tùng hóa ra là giả mạo.

A bị đưa vào khu nhà phạm tội, buộc mở tài khoản ngân hàng. Khi từ chối, anh bị tra tấn bằng sốc điện. Trong 10 ngày bị giam, anh bị giám sát 24/24, chỉ được ăn một bữa duy nhất là 7 miếng bánh bao, nước uống từ vòi vàng đục.

Cùng với đó, A bị bắt phải mở tài khoản và gửi tiền từ Hàn Quốc, nếu không sẽ bị tra tấn. Toàn thân anh chi chít sẹo bỏng, hai giác mạc mắt bị tổn thương, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Sau khoảng 10 ngày, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng người Hàn tại Campuchia, A mới được giải cứu. Khi đến đồn cảnh sát Phnom Penh, chính những kẻ từng bắt cóc anh còn xuất hiện, mang súng, trò chuyện thoải mái với chỉ huy đồn, khiến A run rẩy sợ hãi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thời gian qua, các tổ chức lừa đảo qua điện thoại quốc tế đặt trụ sở tại Campuchia đang dùng chiêu trò “việc làm nước ngoài”, “lương cao” để lôi kéo thanh niên Hàn Quốc. Gần đây, hình thức này còn leo thang, với việc các tổ chức đăng quảng cáo giả về kinh doanh để bắt cóc, giam giữ, tra tấn người Hàn, nhằm dùng tài khoản của nạn nhân làm “tài khoản rác” chuyển tiền lừa đảo ra nước ngoài.