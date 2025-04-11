Người Hà Nội tiếc nuối Phở Thìn không còn ở Bờ Hồ

Điều này đồng nghĩa quán Phở Thìn Bờ Hồ, một biểu tượng của ẩm thực Thủ đô, sẽ phải dời sang một địa điểm khác. Ảnh: Báo Tiền phong.

Trước thông tin này, nhiều người dân Hà Nội đã bày tỏ sự tiếc nuối và hoài niệm. Bác Nguyễn Văn An (65 tuổi, ngụ ở Hàng Bạc) chia sẻ: "Tôi ăn phở ở đây từ khi còn là thanh niên. Tin quán phải dời đi, thật sự rất hụt hẫng. Phở thì Hà Nội không thiếu, nhưng phở mà có 'view' bờ hồ, có không khí này thì chỉ có một. Mất đi quán là mất một phần ký ức của chúng tôi".

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng cảm thấy bâng khuâng. Bạn Thu Trang (24 tuổi, ngụ ở Cầu Giấy) cho biết: "Mỗi lần có bạn từ xa đến, em đều dẫn ra đây ăn phở sáng, giới thiệu đây là 'view triệu đô'. Giờ nếu dời đi, em cũng không biết tìm đâu ra một trải nghiệm Hà Nội trọn vẹn như thế. Hy vọng quán sẽ chuyển đến một nơi khác nhưng vẫn giữ được hương vị, dù cái hồn bờ hồ gần như sẽ không còn".