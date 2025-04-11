Người Hà Nội tiếc nuối Phở Thìn không còn ở Bờ Hồ

Những ngày gần đây, thông tin về việc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) sẽ được UBND thành phố Hà Nội quy hoạch lại đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo kế hoạch, tuyến phố này sẽ được chỉnh trang để phục vụ các mục đích văn hóa và không gian công cộng khác, phù hợp hơn với vị thế của khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
Điều này đồng nghĩa với việc các địa điểm kinh doanh tại đây, bao gồm cả quán Phở Thìn Bờ Hồ (số 61 Đinh Tiên Hoàng), sẽ phải di dời.
UBND TP. Hà Nội sẽ quy hoạch lại không gian quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Vinh Dao.
Phở Thìn Bờ Hồ từ lâu đã không còn là một quán ăn đơn thuần. Nằm ở vị trí "vàng" nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm, quán phở này đã gắn bó với biết bao thế hệ người dân Thủ đô. Hình ảnh thực khách xếp hàng chờ ăn phở vào buổi sáng, hay bát phở tái chín nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Điều này đồng nghĩa quán Phở Thìn Bờ Hồ, một biểu tượng của ẩm thực Thủ đô, sẽ phải dời sang một địa điểm khác. Ảnh: Báo Tiền phong.
Trước thông tin này, nhiều người dân Hà Nội đã bày tỏ sự tiếc nuối và hoài niệm. Bác Nguyễn Văn An (65 tuổi, ngụ ở Hàng Bạc) chia sẻ: "Tôi ăn phở ở đây từ khi còn là thanh niên. Tin quán phải dời đi, thật sự rất hụt hẫng. Phở thì Hà Nội không thiếu, nhưng phở mà có 'view' bờ hồ, có không khí này thì chỉ có một. Mất đi quán là mất một phần ký ức của chúng tôi".
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng cảm thấy bâng khuâng. Bạn Thu Trang (24 tuổi, ngụ ở Cầu Giấy) cho biết: "Mỗi lần có bạn từ xa đến, em đều dẫn ra đây ăn phở sáng, giới thiệu đây là 'view triệu đô'. Giờ nếu dời đi, em cũng không biết tìm đâu ra một trải nghiệm Hà Nội trọn vẹn như thế. Hy vọng quán sẽ chuyển đến một nơi khác nhưng vẫn giữ được hương vị, dù cái hồn bờ hồ gần như sẽ không còn".
Bát phở tái đậm đà mang hương thơm đặc trưng của Phở Thìn. Ảnh: Thu Hường.
Bên cạnh sự tiếc nuối, một số ý kiến cũng bày tỏ sự thấu hiểu cho chủ trương phát triển chung của thành phố. "Việc quy hoạch lại không gian bờ hồ Hoàn Kiếm để đẹp hơn, văn minh hơn là điều cần thiết", anh Trần Hùng, một kiến trúc sư, nêu quan điểm. "Chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi để phát triển. Vấn đề là làm sao để sự phát triển đó hài hòa với việc bảo tồn các giá trị di sản, ký ức. Hy vọng Phở Thìn sẽ tìm được một địa điểm mới và tiếp tục phát triển thương hiệu của mình".
Hiện tại, phía đại diện Phở Thìn Bờ Hồ chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch di dời hay địa điểm mới. Tuy nhiên, câu chuyện của Phở Thìn một lần nữa đặt ra bài toán về sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong lòng một đô thị di sản như Hà Nội.