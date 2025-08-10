Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều hầm để xe ở Hà Nội ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy bị “nhấn chìm”. Suốt đêm, người dân tất bật kéo xe, dọn bùn đất, lau dọn nhà cửa để kịp ổn định cuộc sống.

Không khí tại khu chung cư Mễ Trì Thượng (Hà Nội) hiện tại như một đại công trường. Tiếng máy bơm, tiếng dây tời kéo xe hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của cư dân. Hàng chục người lội bì bõm trong bùn, vần tay, kéo dây, cẩu xe ra khỏi khu vực ngập. “Xe tôi vừa mua chưa đến một năm, giờ không biết có cứu được không. Cả đêm qua chỉ ngồi chờ nước rút mà lòng như lửa đốt”, chị N.T.T., cư dân tòa nhà nói. Nhiều người phải lội bì bõm trong làn nước còn đục ngầu, dùng dây thừng, con đội và xe cẩu để đưa từng chiếc ôtô lên. Tại khu đô thị Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm), hầm để xe ngập sâu gần 1,5 m khiến gần hàng trăm xe máy và hàng chục ôtô bị chìm trong nước. Sau nhiều giờ chờ bơm, đến rạng sáng 8/10, khi nước hạ xuống, cư dân cùng lực lượng cứu hộ bắt đầu kéo xe ra khỏi hầm. Một số xe hư hỏng nặng, bùn đất phủ kín từ trong ra ngoài, nội thất ướt sũng. Bùn đất phủ kín tài sản người dân sau khi nước rút. Ở các khu vực từng ngập sâu như đường Hoa Bằng, Phú Đô, Thái Hà, người dân cũng đang tất tả dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hộ phải bơm, tát nước ra ngoài, lau rửa từng món đồ bị ngấm bùn. “Nước bẩn tràn vào nhà hơn nửa mét, đồ điện, bàn ghế, chăn màn đều phải giặt lại. Mùi ẩm mốc khắp nơi”, bà N.T.L. hộ dân ở Hoa Bằng, chia sẻ. Trên nhiều tuyến phố, rác thải, cành cây, bùn đất được gom thành từng đống lớn. Lực lượng công nhân môi trường phối hợp cùng người dân khơi thông cống rãnh, thu gom rác, dọn dẹp sau khi nước rút. Người dân Phú Đô, Xuân Phương, Miêu Nha bơm nước, lau dọn nhà cửa ngập bùn. Cán bộ y tế khử khuẩn tại các khu dân cư sau khi nước rút. Đến sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng, nhiều khu vực như Phạm Hùng, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long... vẫn ngập sâu.