Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước
08/10/2025 18:15
Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến nhiều hầm để xe ở Hà Nội ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy bị “nhấn chìm”. Suốt đêm, người dân tất bật kéo xe, dọn bùn đất, lau dọn nhà cửa để kịp ổn định cuộc sống.
Nhiều người phải lội bì bõm trong làn nước còn đục ngầu, dùng dây thừng, con đội và xe cẩu để đưa từng chiếc ôtô lên.
Tại khu đô thị Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm), hầm để xe ngập sâu gần 1,5 m khiến gần hàng trăm xe máy và hàng chục ôtô bị chìm trong nước. Sau nhiều giờ chờ bơm, đến rạng sáng 8/10, khi nước hạ xuống, cư dân cùng lực lượng cứu hộ bắt đầu kéo xe ra khỏi hầm.
Bùn đất phủ kín tài sản người dân sau khi nước rút.
Ở các khu vực từng ngập sâu như đường Hoa Bằng, Phú Đô, Thái Hà, người dân cũng đang tất tả dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hộ phải bơm, tát nước ra ngoài, lau rửa từng món đồ bị ngấm bùn. “Nước bẩn tràn vào nhà hơn nửa mét, đồ điện, bàn ghế, chăn màn đều phải giặt lại. Mùi ẩm mốc khắp nơi”, bà N.T.L. hộ dân ở Hoa Bằng, chia sẻ.
Người dân Phú Đô, Xuân Phương, Miêu Nha bơm nước, lau dọn nhà cửa ngập bùn.
Đến sáng 8/10, dù trời đã hửng nắng, nhiều khu vực như Phạm Hùng, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long... vẫn ngập sâu.