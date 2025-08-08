Người Hà Nội sắp được trải nghiệm đoàn tàu 2 tầng, mỗi toa mang tên một cửa ô

Bên trong đoàn tàu The Hanoi Train. Ảnh: VNR

Mỗi ngày tàu sẽ chạy 3 chuyến vào 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, đi qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay lại. Trong suốt hành trình, hành khách được đắm chìm trong không gian hoài niệm với âm nhạc, triển lãm tranh gợi nhớ về Hà Nội xưa cũ.