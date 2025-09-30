Người Hà Nội dò dẫm tìm đường, chèo thuyền phao trong cơn mưa xối xả

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới sau bão Bualoi, mưa lớn nhiều đợt kéo dài từ rạng sáng 30/9 và cả đêm qua khiến nhiều tuyến đường trung tâm Thủ đô bị ngập sâu.

Mưa lớn đúng thời điểm người dân ra đường đi làm khiến rất nhiều tuyến phố bị ùn tắc giao thông. Tại đường Lê Quang Đạo, xe cộ bị ùn ứ kéo dài từ Lê Đức Thọ về phía đại lộ Thăng Long.

Nhiều thời điểm trời mưa rất lớn, táp vào mặt người đi xe máy.