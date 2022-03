Người gửi tin nhắn 'lệnh truy nã' đối diện mức phạt nào?

Mới đây, VietNamNet phản ánh về tình trạng người dùng điện thoại nhận được tin nhắn với nội dung "lệnh truy nã". Đồng thời nội dung tin nhắn còn yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết; tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành.



Liên quan đến nội dung trên, trả lời P.V VietNamNet, đại diện của Bộ Công an khẳng định, cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.



Ngày 15/3, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết, thời gian gần đây, không ít người dân hoang mang khi nhận được tin nhắn với nội dung lệnh truy nã, yêu cầu tự giác trình diện và nếu không thực hiện sẽ bị chuyển giao cho công ty đòi nợ thuê, bị truy tìm, xử lý.



"Nếu không cảnh giác, tội phạm lừa đảo sẽ có cơ hội thực hiện các hành vi phạm tội và người chịu thiệt hại, không ai khác chính là người dân", luật sư Hải nhận định.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải

Theo ông Hải, thủ đoạn gian dối, giả mạo để chiếm đoạt tài sản như vậy gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.



Luật sư Hải thông tin, đối với những hành vi vi phạm này khi bị phát hiện, điều tra, hoàn toàn có thể bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Cụ thể, đầu tiên đây là hành vi giả mạo cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi này, tùy theo số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt được của bị hại, nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì xử lý hành chính.



"Theo điểm c, khoản 1, điểm b khoản 2 điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản; Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản", ông Hải viện dẫn.



Ngoài ra, theo ông Hải, nếu đủ yếu tố cấu thành tội danh thì người có hành vi giả danh cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội này lên đến tù chung thân.



Cụ thể, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên”. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.



Trách nhiệm của nhà mạng



Khi đề cập đến trách nhiệm của các nhà mạng, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết, khoản 2, điều 26 Luật An ninh mạng có quy định doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng kí tài khoản số.



"Ngoài ra, các nhà mạng có nhiệm vụ ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra, nhà mạng phải lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ", ông Hải nêu.