Người dùng Việt Nam đã có thể sử dụng ứng dụng AI Sora của OpenAI

Theo đó ứng dụng Sora hiện đã có mặt tại Việt Nam trên nền tảng iOS và hoàn toàn miễn phí để tải về – không cần mã mời.
Được phát triển dựa trên Sora 2 – mô hình tạo video của OpenAI – ứng dụng Sora mang đến cho người dùng khả năng: Tạo video chân thực và sống động; Tái tạo (remix) các video có sẵn tác phẩm của người khác và chia sẻ góc nhìn mới; Khám phá video mới thông qua nguồn nội dung (feed) được cá nhân hoá; Hóa thân vào bất kỳ bối cảnh nào thông qua tính năng Cameos sau khi người dùng quay và ghi âm một đoạn ngắn để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo của mình.
Ứng dụng Sora cũng đã hỗ trợ ngôn ngữ địa phương, bao gồm tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo video mang đậm văn hóa, phong cách và nét hài hước bản địa.
OpenAI cũng cung cấp tính năng Character Cameos ngay trong ứng dụng. Tính năng này cho phép người dùng tạo các cameo từ nhân vật thực tế hoặc tưởng tượng – như thú cưng, nét vẽ nguệch ngoạc, đồ vật, hoặc một nhân vật nguyên bản trong Sora. Những nhân vật này có thể được gắn thẻ và chính người dùng hoặc người khác cũng có thể dùng lại chúng cho các video trong tương lai.
OpenAI cũng triển khai các biện pháp bảo mật bao gồm: Thiết kế nguồn tin ưu tiên sự sáng tạo, không khuyến khích lướt nội dung vô hạn: Theo mặc định, ứng dụng ưu tiên hiển thị nội dung từ các tài khoản mà người dùng theo dõi hoặc thường xuyên tương tác, đồng thời gợi ý những video có khả năng truyền cảm hứng sáng tạo cao nhất. Ứng dụng không được thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng, mà tập trung thúc đẩy hoạt động sáng tạo thay vì chỉ tiêu thụ nội dung;
Người dùng kiểm soát hình ảnh cá nhân của mình: Với Cameos, người dùng có toàn quyền kiểm soát hình ảnh và giọng nói của mình trong Sora. Chỉ chủ sở hữu cameo mới có thể quyết định ai được phép sử dụng, và có thể thu hồi quyền truy cập hoặc xóa bất kỳ video nào chứa hình ảnh của mình bất cứ lúc nào. Các video có cameo của người dùng, bao gồm cả bản nháp do người khác tạo, luôn được hiển thị để người dùng xem lại;
Gắn dấu hiệu hiển thị (watermark) trên mọi video: Tất cả video tạo ra từ Sora đều có watermark động hiển thị rõ ràng, đồng thời được gắn thêm một watermark số C2PA tiêu chuẩn ẩn không thể bị loại bỏ hoặc chèn vào video không phải của Sora, giúp xác minh nguồn gốc video rõ ràng;
Biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi: Sora giới hạn số lượng video hiển thị mỗi ngày trên nguồn tin cho người dùng trẻ tuổi, đồng thời siết chặt quyền sử dụng Cameos cho nhóm này, và tăng cường đội ngũ kiểm duyệt viên để xử lý nhanh các trường hợp bắt nạt nếu phát sinh. OpenAI cũng triển khai công cụ kiểm soát cho phụ huynh được tích hợp qua ChatGPT để điều chỉnh giới hạn lướt nội dung, tắt cá nhân hóa nội dung, và quản lý quyền nhắn tin trực tiếp.