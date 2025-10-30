Người dùng Việt Nam đã có thể sử dụng ứng dụng AI Sora của OpenAI

Theo đó ứng dụng Sora hiện đã có mặt tại Việt Nam trên nền tảng iOS và hoàn toàn miễn phí để tải về – không cần mã mời.

Được phát triển dựa trên Sora 2 – mô hình tạo video của OpenAI – ứng dụng Sora mang đến cho người dùng khả năng: Tạo video chân thực và sống động; Tái tạo (remix) các video có sẵn tác phẩm của người khác và chia sẻ góc nhìn mới; Khám phá video mới thông qua nguồn nội dung (feed) được cá nhân hoá; Hóa thân vào bất kỳ bối cảnh nào thông qua tính năng Cameos sau khi người dùng quay và ghi âm một đoạn ngắn để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo của mình.