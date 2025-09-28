Người đứng sau ca sĩ AI hát 'Say một đời vì em' đang gây sốt là ai?

Say một đời vì em do ca sĩ AI thể hiện, đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên nền tảng YouTube và TikTok gần đây rộ lên ca khúc Say một đời vì em. Phần điệp khúc: "Ta say không phải vì men. Mà vì anh, yêu quá nên quên…" trở thành trend tạo video, thu hút hàng triệu lượt xem.

Từ marketing sang âm nhạc với AI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, Ken Quách (tên thật Quách Anh Thảo, sinh năm 1978) xác nhận anh là người sáng tác ca khúc Say một đời vì em. Hiện anh làm trong lĩnh vực marketing.