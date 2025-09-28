Người đứng sau ca sĩ AI hát 'Say một đời vì em' đang gây sốt là ai?

Trên nền tảng YouTube và TikTok gần đây rộ lên ca khúc Say một đời vì em. Phần điệp khúc: "Ta say không phải vì men. Mà vì anh, yêu quá nên quên…" trở thành trend tạo video, thu hút hàng triệu lượt xem.
Từ marketing sang âm nhạc với AI
Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, Ken Quách (tên thật Quách Anh Thảo, sinh năm 1978) xác nhận anh là người sáng tác ca khúc Say một đời vì em. Hiện anh làm trong lĩnh vực marketing.
Anh nói vốn đam mê âm nhạc từ nhỏ và bắt đầu mày mò nghiên cứu AI từ ba năm trước. Ban đầu, anh thử cho AI hát lại các ca khúc đang hot nhưng thấy không ổn. Sau nhiều lần thử nghiệm, đặc biệt khi công nghệ AI gần đây cải tiến mạnh, anh quyết kết hợp với AI để sáng tác lời cho ca khúc.
Chỉ trong vòng một tháng, Ken Quách đã có trong tay khoảng 20 ca khúc. Trong đó, Say một đời vì em trở thành hit bất ngờ, được khán giả lan truyền mạnh mẽ.
Anh kể, mỗi bài hát mất khoảng một tuần để hoàn thiện, từ việc soạn lời bằng câu lệnh với AI, chỉnh sửa, phối nhạc cho đến hoàn thành sản phẩm. Để có được bản nhạc nghe tạm "mượt", anh phải kết hợp nhiều ứng dụng AI có trả phí, tiêu tốn khoảng 4-5 triệu đồng/tháng.
Ca sĩ AI hát vẫn "cưỡng âm"
Điểm thú vị là không chỉ nhạc, mà ca sĩ thể hiện ca khúc cũng do AI vẽ ra, mỗi lần một diện mạo khác, không tên tuổi cụ thể. Ken Quách còn cẩn thận đăng ký bản quyền cho hơn 10 ca khúc tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đề phòng tranh chấp sau này.
Tuy nhiên, chính Ken Quách cũng thừa nhận ca sĩ AI hát vẫn chưa thể so bì với nghệ sĩ thật. "Giọng còn bị cưỡng âm, không rõ chữ và thiếu cảm xúc. Nhưng tương lai khi phần mềm cập nhật, biết đâu ca sĩ AI hát còn hay hơn cả ca sĩ thật", anh hài hước.
Dù Say một đời vì em bất ngờ gây sốt, Ken Quách vẫn giữ sự bình thản. "Hiện tôi vẫn làm marketing là chính, còn âm nhạc tôi nghĩ đó là duyên, không áp lực hay đặt nặng", anh nói. Điều anh quan tâm nhất là làm sao để sản phẩm AI trở nên gần gũi, dễ nghe với khán giả Việt - điều mà các ứng dụng nước ngoài chưa thể tối ưu.
Sự xuất hiện của Ken Quách và ca sĩ AI hát Say một đời vì em không chỉ tạo nên một hiện tượng lạ trên mạng xã hội, mà còn gợi mở câu hỏi thú vị: Phải chăng tương lai âm nhạc Việt sẽ có thêm một lớp ca sĩ ảo cạnh tranh sòng phẳng với ca sĩ thật?