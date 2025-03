Người dùng nên biết 3 điều này trước khi mua xe SUV cỡ nhỏ

Khi ai đó tìm mua một chiếc xe SUV tốt nhất, họ thường sẽ tìm kiếm và để ý nhiều hơn đến sự an toàn của chiếc xe đó. Để được đánh giá là một chiếc xe SUV an toàn, kích thước cũng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, người mua nên biết rằng mặc dù dòng xe SUV nhỏ gọn vẫn có thể hoàn toàn an toàn, nhưng rủi ro liên quan đến tai nạn xe hơi lại cao hơn.

Các nhà sản xuất ô tô đang phải bù đắp thiếu hụt về an toàn bị động bằng các tính năng an toàn chủ động. Ảnh: MMV

Điều này đặc biệt đúng vì kích thước nhỏ hơn của dòng xe này sẽ làm giảm khả năng bảo vệ người ngồi trong khỏi các tác động đáng kể. Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), tính đến năm 2020, số người lái xe kích thước nhỏ có tỉ lệ tử vong cao hơn so với các loại xe khác.

Để bù đắp cho điều này, các nhà sản xuất ô tô đã trang bị thêm các tính năng an toàn chủ động nhằm góp phần đem lại sự an tâm cho người dùng. Ít nhất những công nghệ an toàn này sẽ giảm thiểu tối đa những rủi ro về an toàn mà người dùng gặp phải trong quá trình lái xe.