Người dùng liên tục gặp lỗi khi cài đặt và sử dụng PC-COVID

Nhiều người cài đặt và sử dụng PC-Covid bị lỗi đồng bộ thông tin, dữ liệu và xuất hiện tình trạng treo, lắc.

Tính năng quan trọng của ứng dụng chính là thẻ COVID-19. Ứng dụng kết nối chặt chẽ với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm COVID-19, từ đó có thể cấp các thẻ COVID-19 cho người dân. Thẻ sẽ có 3 màu tương ứng với các trạng thái như xanh, vàng, đỏ. Thông tin và màu thẻ sẽ được cập nhật tự động hóa dựa trên số lượng tiêm 1 mũi hay 2 mũi, xét nghiệm âm tính hay dương tính.

Đáng chú ý, PC-COVID được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với các nguồn dữ liệu lớn, quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Tuy nhiên, khi cài đặt và sử dụng ứng dụng kể trên, không ít người phàn nàn. Khi thử cài đặt ứng dụng nêu trên ở 2 hệ điều hành IOS và Android để trải nghiệm thì phát hiện một số ứng dụng trên phần mềm PC-COVID chưa thực sự mượt mà và xuất hiện một số lỗi khi đồng bộ hoá dữ liệu. Như khi cài đặt và sử dụng ứng dụng trên phần mềm IOS thì việc đồng bộ hoá khá dễ dàng, nhưng khi khai báo y tế trên ứng dụng này thì có hiện tượng bị treo. Sau đó, người dùng phải thoát ra và thực hiện các thao tác lại từ đầu thì mới được.

Ngoài ra, việc đồng bộ hoá dữ liệu trên PC-COVID cũng gặp vấn đề khi một số người dùng cài đặt nhưng không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân nào và bị "đơ" khi sử dụng. Một số người lại hiển thị thông tin không chính xác. Như khi đồng bộ hóa thông tin, ứng dụng chưa hiển thị thông tin cá nhân (tên, tuổi...) nhưng lại hiển thị đã tiêm 1 mũi. Trong khi đó, người này tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.