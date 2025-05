Người dùng iPhone làm ngay điều này để bảo vệ mắt

Tác dụng của tính năng Screen Distance (Khoảng cách màn hình)

Từ iOS 17 và iPadOS 17, Apple đã giới thiệu một tính năng mới hữu ích trên iPhone, iPad có tên Screen Distance (khoảng cách màn hình) – giúp người dùng dần tạo thói quen sử dụng iPhone và iPad ở khoảng cách an toàn cho mắt.

Phát hiện khoảng cách gần: Tính năng này sử dụng camera TrueDepth (cũng dùng cho Face ID) để đo khoảng cách giữa mắt người dùng và màn hình iPhone. Nếu thiết bị được giữ gần hơn 30cm trong thời gian dài (thường khoảng 5 phút), một cảnh báo sẽ hiện lên với thông báo "iPhone May Be Too Close" (iPhone có thể quá gần). Camera không ghi lại hình ảnh hoặc video, và dữ liệu thu thập được sẽ lưu trữ trên thiết bị, không chia sẻ với Apple.

Screen Distance giúp duy trì khoảng cách an toàn, giảm nguy cận thị ở trẻ em. Ảnh: clueylearning

Khuyến khích điều chỉnh khoảng cách: Khi cảnh báo xuất hiện, màn hình sẽ bị che bởi thông báo, buộc người dùng phải di chuyển thiết bị ra xa hơn 30cm để tiếp tục sử dụng. Người dùng cần nhấn nút "Continue" (Tiếp tục) sau khi điều chỉnh khoảng cách.

Bảo vệ mắt trẻ em: Tính năng này được bật mặc định cho trẻ dưới 13 tuổi trong nhóm Family Sharing, giúp xây dựng thói quen xem màn hình lành mạnh từ sớm. Việc nhìn gần màn hình hoặc sách trong thời gian dài, đặc biệt ở trẻ em, có thể làm tăng nguy cơ cận thị – tình trạng mắt chỉ nhìn rõ vật gần mà mờ khi nhìn xa. Theo nghiên cứu được đề cập bởi My Kids Vision, trẻ em có nguy cơ cận thị cao hơn nếu nhìn màn hình gần hơn 25cm liên tục trong 45 phút mà không nghỉ. Screen Distance giúp duy trì khoảng cách an toàn, giảm nguy cơ này.