Người dùng hào hứng với ‘siêu sale’, đẩy mạnh khuyến mại

Quý 4 năm nay sẽ là giai đoạn mua sắm cao điểm nhất trong năm vì có nhiều lễ hội quan trọng diễn ra. Bên cạnh đó, người tiêu dùng sẽ có xu hướng mua sắm cho các dịp lễ hội và chuẩn bị cho Tết truyền thống sớm hơn thường lệ, có thể bắt đầu từ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Trong đó, nhu cầu mua các mặt hàng về làm đẹp, thời trang, điện tử, nội thất nhà cửa, thực phẩm được dự đoán sẽ tăng cao. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục duy trì mua sắm nhưng với tâm lí cân nhắc và thận trọng, do ảnh hưởng từ những biến động kinh tế thị trường. Do vậy, TMĐT được dự đoán là kênh mua sắm được ưa chuộng và đón sóng truy cập cao trong giai đoạn cuối năm vì sự tiện lợi, nhanh chóng, lựa chọn đa dạng, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí, đại diện Lazada cho biết thêm.

Ngày 15/11, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022. Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 15/11 - 22/12 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công Thương cho hay Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 sẽ giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay: “Thời gian qua, thương mại, dịch vụ, du lịch của đất nước đã có những phục hồi tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt khoảng 4.643,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%). Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Tính chung 10 tháng năm 2022 cả nước có 178,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 17,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nhận định: “Trong thời gian tới, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát tiếp tục ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với ổn định tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực, gia tăng khả năng suy thoái kinh tế; cạnh tranh chiến lược và xung đột quân sự tại một số khu vực tiếp tục gay gắt... Tình hình trong nước theo đó sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội, thuận lợi, dễ phát sinh những vấn đề khó lường, phức tạp, chưa có tiền lệ. Nền kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực nhưng tăng trưởng có khả năng khó khăn hơn trong quý IV/2022 và năm 2023. Trong bối cảnh này, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022 với một phần mục đích kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - thông tin: “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 có nhiều điểm đặc biệt. Tất cả các thương nhân thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam đều được tham gia, không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của các cơ quan Nhà nước. Hoạt động khuyến mại được thực hiện với mức tối đa, không còn bị giới hạn 50% mà thay vào đó có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp”.