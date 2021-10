Người đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai' nói về thân thế 5 chú tiểu

Hiện ngoài 5 chú tiểu, Thiền am bên bờ vũ trụ còn thu nhận thêm rất nhiều trẻ em khác.

"Tịnh thất Bồng Lai" bắt đầu gây chú ý khi có 2 "sư thầy" tham dự cuộc thi hát trên truyền hình. Sau đó là hình ảnh của 5 chú tiểu gây bão ở game show hài nổi tiếng nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ.

Tuy nhiên, đến ngày 22/9, Công an tỉnh Long An xác nhận trên Tuổi Trẻ đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi Tịnh thất Bồng Lai (sau này đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ").



Đơn vị này cho biết, "Tịnh thất Bồng Lai" được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Công an tỉnh Long An cũng nhận được nhiều đơn yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú tại cơ sở này.



Kết quả cho thấy bà Cúc, 60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An, chuyển về địa chỉ này mua đất, xây nhà thành lập điểm tu tại gia từ năm 2014. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc.



Khi kiểm tra, công an xác nhận trước đây ông Vân từng tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và thời gian này đã tự phong là "giám đốc Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức".



Tuy nhiên năm 2007 cơ sở này của ông Vân đã bị UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM ra quyết định chấm dứt hoạt động do không đúng các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động, việc chấp hành các thủ tục pháp lý lưu trú.



Khi về ở tại hộ bà Cúc, ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi. Nhưng kết quả xác minh, hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú và có 6 trẻ em thì cả 6 em này đều không phải là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng.



Ngoài ra, nhiều thanh niên, trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân.



Cũng theo Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong "Tịnh thất Bồng Lai" sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.



Theo Tuổi Trẻ đưa tin, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...



Đặc biệt, trong năm 2020, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng ngừa dịch COVID-19, sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.