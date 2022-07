Người dùng đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng nhiều hơn

Tương ứng với tốc độ tăng trưởng số lượng người dùng và giá trị đơn hàng, doanh thu trung bình theo tháng của các cửa hàng hoạt động cũng tăng cao đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, doanh thu trung bình của các đối tác tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó các cửa hàng ở Hà Nội ghi nhận mức bứt phá gần 5 lần, còn ở TP.HCM là hơn 2 lần.

Bà Lê Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc Phát triển Đối tác GoFood của Gojek Việt Nam cho biết: “Sự tăng trưởng doanh thu của các đối tác nhà hàng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi và khởi sắc của nền kinh tế, đặc biệt là tại TP.HCM và Hà Nội. Khi ngày càng nhiều người dân chuyển sang sử dụng các nền tảng thương mại điện tử phục vụ nhu cầu hàng ngày, các cửa hàng kinh doanh ẩm thực biết tận dụng sức mạnh của các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến đang có nhiều cơ hội lớn để khôi phục và phát triển mạnh trong thời gian tới”.

Số lượng các nhà bán hàng tham gia nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến tiếp tục tăng trưởng ổn định kể từ khi TP.HCM và Hà Nội nới lỏng các quy định về giãn cách. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng nhà bán hàng hoạt động tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 6, số cửa hàng mới lên nền tảng tăng 21% so với tháng liền trước, và tăng 31% so với trung bình 3 tháng đầu năm 2022.

GoFood hiện đang hỗ trợ tăng trưởng hoạt động kinh doanh của hàng chục nghìn nhà hàng đang hoạt động trên nền tảng, từ các chuỗi nhà hàng và các thương hiệu quốc tế lớn tới các cửa hàng vừa, nhỏ và siêu nhỏ.