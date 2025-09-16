Người dùng chê iPhone Pro nhạt nhẽo, Apple có ngay câu trả lời 'cháy khét'

Có vài lý do giải thích cho hiện tượng iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ cháy hàng. Đó là yếu tố cảm xúc/định vị khiến người dùng cao cấp muốn khác biệt, “tậu” màu mà ít người có. Tiếp theo, hiệu ứng báo chí và mạng xã hội; nguồn cung giới hạn, Apple thường phân bổ số lượng có chọn lọc cho màu mới để tạo hiệu ứng khan hiếm. Cuối cùng, người dùng iPhone cũ có thể chờ đổi sang model “màu hot” thay vì mua màu phổ thông. Những yếu tố này có thể kết hợp để tạo cơn sốt đặt hàng ngắn hạn.

Tại Việt Nam, thông tin từ các kênh tin tức và hệ thống bán lẻ cho thấy phiên bản cam vũ trụ cũng được quan tâm đặc biệt. Một số chuỗi đã báo “hết hàng” hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế trong đợt đặt trước đầu tiên. Điều này phản ánh xu hướng: màu sắc có thể là yếu tố thúc đẩy quyết định mua ở phân khúc cao cấp.

Khi nguồn cung không đủ, hai hệ quả dễ thấy là: thời gian giao hàng bị đẩy lùi (người đặt trước phải chờ lâu hơn) và giá ở thị trường “mua đi bán lại” tạm thời tăng mạnh. Một số người bán trên kênh thứ cấp đã tận dụng đợt cầu cao để hét giá chênh lệch so với giá niêm yết, nhất là ở những thị trường nơi Apple Store chính hãng hạn chế.

Bên cạnh nâng cấp phần cứng và AI, màu sắc là một “vũ khí” marketing lâu đời nhưng hiệu quả: nó tác động trực tiếp đến cảm xúc, thúc đẩy quyết định mua trong phân khúc tiêu dùng cao cấp.

Do đó, nếu nhất định muốn iPhone 17 Pro/17 Pro Max cam vũ trụ, hãy đặt hàng sớm và chấp nhận thời gian giao có thể kéo dài. Nếu không bắt buộc phải mua màu này, có thể cân nhắc chọn màu khác để nhận máy sớm hơn hoặc tránh phải mua chênh so với giá niêm yết.