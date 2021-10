Người dơi đầy bạo lực của Robert Pattinson gây tranh cãi trong trailer mới của 'The Batman'

Tại sự kiện DC Fandom được công chiếu toàn cầu hôm qua, The Batman chắc chắn là tâm điểm chú ý nhất khi các fan đều hi vọng nhà làm phim Matt Reeves sẽ mang lại một tác phẩm về Người Dơi xứng tầm mong đợi bấy lâu nay, nhất là khi có Robert Pattinson - nam diễn viên trường phái thực lực tham gia đóng chính, và hứa hẹn nếu The Batman 'flop', anh sẽ đi đóng phim "con heo".

The Batman (2022)

Trailer mới của The Batman: