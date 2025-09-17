Người đi trong bão - 'Bộ trưởng của nông dân' Lê Huy Ngọ

Người ta vẫn gọi ông là “Bộ trưởng bão lụt” - không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sinh năm Mậu Dần (1938), trong một gia đình nghèo đông con, tuổi thơ ông hầu như chưa bao giờ có một bữa no. Cha mất sớm, con đường học hành chập chờn bữa được bữa không, nhưng khát vọng tri thức vẫn cháy bỏng. Từ những ngày thơ bé lam lũ ở một miền quê nghèo Thanh Hóa, ông đã sớm hiểu cái đói, cái nghèo là nỗi ám ảnh lớn nhất của người nông dân, thấu hiểu từng giọt mồ hôi trên thửa ruộng. Ông bước vào chính trường không phải để tìm vinh thân phì gia, mà để góp sức cho một ngành vốn được coi là “bệ đỡ” của nền kinh tế, đồng thời là nơi gắn bó sinh mệnh của hàng chục triệu người dân.

Những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông không ngại xông pha vùng bão lũ, lội ruộng cùng dân, đứng giữa dòng nước chảy xiết để chỉ huy, động viên, và quan trọng hơn, để tận mắt chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con. Từ đó, ông đem tất cả những gì quan sát được ngoài thực địa trở thành tiếng nói quyết sách trong nghị trường và trong nội các. Có lẽ chính ký ức nhọc nhằn ấy đã thôi thúc ông dành cả cuộc đời phụng sự cho nông thôn.

Ông từng trải qua nhiều cương vị: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão Trung ương. Ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn hiện lên là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc.