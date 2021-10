Người đi đường chết oan vì bị 17 thanh thiếu niên chém nhầm

Ngày 27/10, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 21 bị can truy sát nhầm người đi đường xảy ra hồi đầu năm 2021 tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Trong số 21 bị can, 17 bị can gồm: Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức M. (SN 2005, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Trần Quang Huy (tức Huy "Ổi", SN 2003, trú tại Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Khánh T. (tức T. "Tin", SN 2004, trú tại Thanh Xuân, TP Hà Nội) cùng 13 bị can (từ 15 đến 18 tuổi) khác bị VKSND truy tố về tội "Giết người".

Bốn bị can còn lại gồm: Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng), Lê Duy (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Đỗ Xuân Phong (SN 2001, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Đức Trung (SN 2001, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".