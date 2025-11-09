Người đẹp Việt có cuộc hôn nhân ngắn nhất thế giới, bất ngờ xin lỗi chồng cũ sau 13 năm

Cô kể, sau lễ cưới, mình đã một mình ra Đà Nẵng, đi dọc miền Trung để tìm lại sự tự do. Trong khi đó, gia đình chồng, bạn bè và cả Hoa hậu Kim Hồng lo lắng đi tìm. "Tôi tưởng không ai quan tâm, nhưng thực ra quyết định ấy đã làm nhiều người khổ sở" - cô thừa nhận.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình, Thu Vân cho biết "Ngày ấy tôi còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Tôi bỏ đi, không muốn đối diện với ai. Tôi đã dùng những từ ngữ không chính xác, khiến anh Sơn bị hiểu lầm. Giờ nhìn lại, đó là lỗi lớn nhất của tôi".

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM, nhưng chỉ sau hai tuần, Thu Vân bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do "anh Sơn gia trưởng, lối sống không phù hợp".

Mười ba năm trước, cuộc hôn nhân chớp nhoáng của người đẹp Nguyễn Cao Thu Vân (sinh năm 1986, từng đoạt giải hoa hậu Áo dài Las Vegas 2007, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Mỹ và Người đẹp Ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) và doanh nhân Đoàn Đình Sơn - anh trai Hoa hậu, Tiến sĩ Đoàn Kim Hồng - từng là tâm điểm chú ý của dư luận.

Với doanh nhân Đoàn Đình Sơn, sự việc ấy để lại một vết thương. "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ sau 2 tuần, mọi thứ sụp đổ. Người ta nói tôi là người đàn ông bị vợ bỏ nhanh nhất. Đó là nỗi đau tôi khó diễn tả thành lời" - ông nói.

Ngoài nỗi đau riêng, ông Sơn còn phải đối diện với những lời dị nghị, đồn đoán từ dư luận. Ông chia sẻ: "Khi đọc những thông tin không đúng, tôi bị tổn thương, thậm chí rơi vào trầm cảm. Đám cưới tổ chức trang trọng, nhưng sau đó chỉ còn lại khoảng trống. Tôi không phải không muốn lên tiếng, nhưng không biết phải giải thích thế nào cho trọn vẹn. Nếu nói ra, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi chỉ muốn một ngày nào đó có thể đối diện trực tiếp, để sự thật được sáng tỏ".

Suốt nhiều năm, ông chọn im lặng chịu đựng. Những lời nói như "hôn nhân nhanh nhất thế giới" hay "đại gia bị vợ bỏ sau 2 tuần" vẫn hằn sâu trong tâm trí ông. "Tôi chờ đợi cơ hội được đối diện trực tiếp, bởi hôn nhân không thể nói chỉ từ một phía. Nhưng suốt 13 năm, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng" - ông Sơn cho hay.

Ông Sơn thổ lộ: "Tất cả là duyên và nợ. Có duyên thì gặp nhau, không có nợ thì phải chia tay. Nợ của tôi không có nên mới chia tay, đó là nghiệp của tôi. Tôi chỉ mong mọi người bình an, hạnh phúc. Nếu đã lấy nhau thì hãy hạnh phúc, còn nếu chia tay thì hãy văn minh, đừng để lại tổn thương".

Hoa hậu Kim Hồng kể "Mẹ tôi sốc đến mức ngã bệnh. Gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng tôi nghĩ duyên vợ chồng dài ngắn là chuyện khó nói, nên chúng tôi tôn trọng anh trai và cô Vân và để hai người tự giải quyết".