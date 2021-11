Người đẹp Thùy Tiên giới thiệu món bánh tráng trộn đến Miss Grand International

Đây là một trong những clip dự thi thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2021 mà cô đang tham gia với chủ đề “Travel in a new way with Covid-19” và “Street Food”.

Thùy Tiên chọn lựa trang phục đơn giản, kết hợp cùng chiếc nón lá đặc trưng của người Việt. Sau khoảng thời gian chăm chỉ tập luyện, body của người đẹp sinh năm 1998 cũng trở nên săn chắc.