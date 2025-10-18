Người đẹp Philippines đăng quang Miss Grand International 2025

Ngọc Thanh| 18/10/2025 22:43

Vượt qua 75 người đẹp khác, đại diện Philippines giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2025.

Đêm chung kết Miss Grand International 2025(Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 18/10 tại Thái Lan. Vượt qua 75 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Emma Tiglao - đại diện Philippines - đã xuất sắc chạm tay tới vương miện cao quý của cuộc thi. Đây tiếp tục là cú đúp gây bất ngờ khi đương kim hoa hậu năm ngoái cũng thuộc về đại diện Philippines.

Danh hiệu Á hậu 1,2,3,4 lần lượt thuộc về Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela.

Đại diện Philippines đăng quang Miss Grand International 2025.
Đại diện Philippines đăng quang Miss Grand International 2025.

Tân Miss Grand International sinh năm 1994, cao 1m75, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel. Tại Philippines, cô là gương mặt quen thuộc của giới sắc đẹp, thời trang. Hiện Tiglao đang là người mẫu, MC truyền hình tại quê nhà với hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram.

Trong vòng phỏng vấn kín, khi được ông Nawat - chủ tịch cuộc thi - yêu cầu chứng minh sự nổi tiếng của bản thân ở quê nhà, Emma Tiglao đã có câu trả lời được nhận xét là thuyết phục. Nàng hậu nói: "Tôi rất biết ơn người hâm mộ Philippines vì đã dành sự ủng hộ cho tôi trên các bài đăng và còn nhắn tin động viên tôi hàng ngày. Không chỉ fan ở quê nhà, người hâm mộ Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Latinh cũng gửi những lời chúc đến tôi.

Mỗi ngày tôi gom nhặt một chút sự ủng hộ. Nếu được làm việc với MGI, tôi sẽ tạo ra nhiều con số hơn nữa, không chỉ là lượt tương tác mà còn cả tiền".

Sắc vóc nóng bỏng của tân Miss Grand International.
Sắc vóc nóng bỏng của tân Miss Grand International.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi gây tiếc nuối khi dừng chân sớm, không có cơ hội vào top 20. Tại cuộc thi năm nay, thành tích của Yến Nhi là có mặt trong top 20 phần thi áo tắm và top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year”.

Phần thi trang phục dân tộc của Yến Nhi thu hút lượt xem kỷ lục.
Phần thi trang phục dân tộc của Yến Nhi thu hút lượt xem kỷ lục.
Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/nguoi-dep-philippines-dang-quang-miss-grand-international-2025-ar971811.html
