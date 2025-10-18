Người đẹp Philippines đăng quang Miss Grand International 2025

Trong vòng phỏng vấn kín, khi được ông Nawat - chủ tịch cuộc thi - yêu cầu chứng minh sự nổi tiếng của bản thân ở quê nhà, Emma Tiglao đã có câu trả lời được nhận xét là thuyết phục. Nàng hậu nói: "Tôi rất biết ơn người hâm mộ Philippines vì đã dành sự ủng hộ cho tôi trên các bài đăng và còn nhắn tin động viên tôi hàng ngày. Không chỉ fan ở quê nhà, người hâm mộ Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Latinh cũng gửi những lời chúc đến tôi.

Mỗi ngày tôi gom nhặt một chút sự ủng hộ. Nếu được làm việc với MGI, tôi sẽ tạo ra nhiều con số hơn nữa, không chỉ là lượt tương tác mà còn cả tiền".