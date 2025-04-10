Người đẹp Phan Như Thảo: Nếu anh Đức An phá sản, tôi vẫn bên cạnh để nuôi chồng

Đám cưới trì hoãn vì... cân nặng

- Hồi tháng 2, Phan Như Thảo có chia sẻ với VietNamNet về kế hoạch chuẩn bị đám cưới ở Nha Trang. Hiện tại, ý định của chị thế nào?

Tôi thường đùa rằng phải đợi đến khi nào ốm (gầy đi - PV) mới cưới. Tôi không muốn trở thành cô dâu tròn trịa hay mặc đồ cưới mà không đẹp. Nhưng nếu dùng cân nặng làm điều kiện thì tôi không bao giờ có đám cưới vì cứ tròn hoài. Dù vậy, ông xã rất thích ý tưởng này và cứ đòi làm đám cưới liên tục.

- Bên cạnh áp lực từ ông xã, còn có áp lực từ con gái. Trước đây bé muốn có mặt trong đám cưới của mẹ, còn bây giờ thì sao?

Ngày xưa bé rất háo hức nhưng lớn lên bé hiểu rằng khi cha mẹ cưới nhau sẽ có thêm em bé. Bây giờ bé không chịu, nói "con không muốn có em, thôi đừng cưới". Nhưng đó chỉ là lời nói của trẻ con. Điều hiển nhiên là bé rất thích tiệc tùng nên tôi nghĩ nếu có đám cưới, bé sẽ rất vui.

- Vừa quản lý công việc kinh doanh thẩm mỹ vừa phụ ông xã tiếp quản các dự án bất động sản. Chị có nghĩ đó là rào cản khiến chị khó cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật, giải trí và kinh doanh?

Tôi có hàng triệu thứ muốn làm nhưng phải ưu tiên. Rõ ràng công việc trước, gia đình sau. Nếu muốn tham gia lĩnh vực khác như đóng phim, tôi buộc phải bỏ bớt một số việc. Có lẽ khi tập trung cho phim ảnh, tôi sẽ tạm dừng công việc thẩm mỹ và tìm nhân sự quản lý thay. Tham vọng thì nhiều nhưng thời gian 24 tiếng một ngày chỉ có thế.

Nếu có dự án phù hợp và khơi lại đam mê, tôi vẫn sẵn sàng. Tôi thường nhớ cảm giác được hóa thân thành nhân vật khác, không phải chính mình. Tôi vẫn có nhiều lời mời nhưng chưa hợp thời gian, tuổi tác và con đường tôi theo đuổi. Tôi vẫn đang chờ một cơ hội.

- Nếu có người nói "Phan Như Thảo bây giờ tiền xài không hết mà còn cố làm thêm nhiều dự án", chị sẽ phản ứng thế nào?