Người đẹp ‘ngoại cỡ' đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021

Anchilee Scott-Kemmis tự xuất sắc trả lời trong phần thi ứng xử:

Tối 24/10,Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 (Miss Universe Thailand 2021) diễn ra vòng chung kết tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Nong Nooch (Thái Lan) dưới sự kiểm soát chặt chẽ và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Xuất sắc vượt qua 29 ứng cử viên khác, thí sinh Anchilee Scott-Kemmis (SBD 27) giành vương miện, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021. Ngôi vị Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về 2 người đẹp Tharina Botes (SBD 02) và Nanthiya Suwansaweang (SBD 13).