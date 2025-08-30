Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh dẫn đầu Khối Trí thức tại A80

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh vinh dự khi đứng trong hàng ngũ đại biểu Khối Trí thức Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngọc Hân cho biết cô tăng khoảng 10 kg so với thời trước khi bầu nhờ duy trì chế độ ăn uống "vào con, không vào mẹ" như hạn chế tinh bột, chất béo, tăng cường rau củ quả. Cô gần như không ăn đồ chiên rán, nước có gas hay trà sữa để tránh nguy cơ tăng cân mất kiểm soát hoặc tiểu đường thai kỳ. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh tự hào khi tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao. Á hậu Vân Nhi tham gia đầy đủ các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương chia sẻ khoảnh khắc cùng ca sĩ Trang Pháp. Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh vinh dự khi đứng trong hàng ngũ đại biểu Khối Trí thức Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. "Mong rằng đại lễ của đất nước diễn ra suôn sẻ và tràn ngập niềm vui", cô chia sẻ. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi tại buổi tổng duyệt. Bộ ảnh đu trend yêu nước của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ. "Học nghĩa trước, học văn sau. Học yêu nước trước khi học yêu nhau", Ngọc Huyền chia sẻ. Đình Tú và Ngọc Huyền dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 11. Cặp đôi đã chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn vào tháng 6. Thu Quỳnh cùng mẹ và con gái lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhân kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9. “Yêu nước là sự biết ơn, kế thừa và tiếp nối. Hãy viết tiếp câu chuyện yêu nước cùng gia đình. Trái tim tôi rung lên từng nhịp tự hào mãnh liệt khi biết rằng màu sắc mà cả gia đình mình yêu nhất đó chính là màu cờ Tổ quốc”, Thu Quỳnh chia sẻ. Hoa hậu Thanh Thủy cùng chiếc bánh in hình cờ đỏ sao vàng. Dịp này cô không thể tham gia diễu hành Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình do bận lịch trình công tác. MC Mai Ngọc xúc động và tự hào khi được sống trong thời bình. “Thời nào cũng thế, có lẽ dáng hình dưới bóng cờ Tổ quốc là dáng hình tươi đẹp nhất”, cô viết. Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng vào tháng 4, Mai Ngọc tạm nghỉ việc ở VTV để chăm lo cho tổ ấm.