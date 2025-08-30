Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh dẫn đầu Khối Trí thức tại A80
Đỗ Quyên|30/08/2025 13:54
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh vinh dự khi đứng trong hàng ngũ đại biểu Khối Trí thức Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh tự hào khi tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao.
Bộ ảnh đu trend yêu nước của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ. "Học nghĩa trước, học văn sau. Học yêu nước trước khi học yêu nhau", Ngọc Huyền chia sẻ.
Đình Tú và Ngọc Huyền dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 11. Cặp đôi đã chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn vào tháng 6.
“Yêu nước là sự biết ơn, kế thừa và tiếp nối. Hãy viết tiếp câu chuyện yêu nước cùng gia đình. Trái tim tôi rung lên từng nhịp tự hào mãnh liệt khi biết rằng màu sắc mà cả gia đình mình yêu nhất đó chính là màu cờ Tổ quốc”, Thu Quỳnh chia sẻ.
Hoa hậu Thanh Thủy cùng chiếc bánh in hình cờ đỏ sao vàng. Dịp này cô không thể tham gia diễu hành Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình do bận lịch trình công tác.