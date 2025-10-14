Người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe giờ ra sao?

Hoàng Khánh Ngọc sinh năm 1985 tại Hải Dương. Với chiều cao 1m81, cô đăng quang cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam khi mới 19 tuổi.

Không có danh hiệu hoa hậu tại cuộc thi nhan sắc trong nước, nhưng Hoàng Khánh Ngọc vẫn được chọn đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2004. Từ đó, cô trở thành mỹ nhân đầu tiên đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.