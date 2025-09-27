Người đẹp chuyển giới đầu tiên thi Miss Universe giờ ra sao?

Những ngày qua, thông tin hoa hậu chuyển giới Hương Giang sẽ tham gia Miss Universe nhận được nhiều bàn tán. Với việc đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025, Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp này. Tuy nhiên, Hương Giang không phải đại diện chuyển giới đầu tiên trên thế giới tham dự Miss Universe.

Thí sinh chuyển giới đầu tiên thi Miss Universe là người đẹp Angela Ponce đến từ Tây Ban Nha. Angela Ponce sinh năm 1991, từng trải qua hành trình chuyển giới từ năm 2014 khi 23 tuổi.

Angela Ponce là thí sinh chuyển giới đầu tiên đến với Miss Universe.

Năm 2018, người đẹp chuyển giới Angela Ponce đăng quang ngôi vị Hoa hậu Tây Ban Nha 2018. Sau đó Angela Ponce được quyền đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2018 tổ chức tại Thái Lan, cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê.