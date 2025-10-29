Người dân vùng ngập lụt ở Đà Nẵng đang cần hỗ trợ lương thực và ghe đi cứu trợ

Tờ mờ sáng, chúng tôi băng nước lũ vào sâu trong xã Điện Bàn Tây, nước còn ngập hơn cả mét. Trên cầu Phong Thử, điểm cao duy nhất của xã Điện Bàn Tây, hàng loạt xe ô tô các loại của bà con được đưa lên đây để tránh ngập.

Xã Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) mênh mông nước chiều nay

Đã gần 12 giờ trưa, ông Phạm Ngọc Nhật, thôn đội trưởng thôn Thanh An, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng (Điện Bàn, Quảng Nam cũ) cầm trên tay 3 áo phao chưa bóc ni lông, đầu đội mũ cối lội nước lũ đến từng nhà dân, tìm cách hỗ trợ. Ông Nhật cho biết, áo phao này cầm sẵn, lỡ gia đình nào thiếu thì đưa cho bà con mặc, đảm bảo an toàn. Theo ông Nhật, đến thời điểm này, bà con đã chống đỡ hơn 48 tiếng đồng hồ bị nước lụt chia cắt. Khó khăn nhất là thiếu phương tiện đi lại trong vùng lũ. Ông Phạm Ngọc Nhật lo lắng, mỗi thôn chỉ có 1, 2 chiếc ghe, không biết bà con ở những vùng sâu hơn xoay xưở thế nào:

“Hiện tại bây giờ chúng tôi cũng muốn vào trong vùng sâu hỗ trợ bà con thuốc men, lương thực nhưng bây giờ thiếu ghe, thuyền nên khó đi lại, tiếp hàng. Bây giờ tôi đang điều động ghe đi vào vùng Thanh An, thôn 3, thôn 4 của Điện Hồng cũ. Bản thân tôi là thôn đội trưởng thôn Thanh An đang vận động bà con trong vùng sâu có thuyền, ghe thì chạy ra ngoài này chúng tôi tiếp tế lương thực, cố gắng chuyển tận tay cho bà con”.

Giúp dân kê cao lúa và tài sản giá trị

Chính quyền địa phương đến hỗ trợ dân chuyển vật nuôi đến nơi cao để đảm bảo an toàn

Để đi vào các thôn này, một số hộ dân mang ghe ra đầu đường hỗ trợ bà con qua lại hoặc phục vụ việc tiếp tế lương thực, nước uống cho các hộ dân ở vùng bị ngập sâu, cô lập phía trong. Trong sáng nay, 3 chiếc ghe nhỏ được người dân dùng cho việc hỗ trợ nhau khi cần thiết. Anh Nguyễn Quốc Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã Điện Bàn Tây cho biết:

“Hiện nay, Đoàn thanh niên và Mặt trận đang vận động những gia đình bị ngập lụt nhưng vẫn có thể di chuyển được thì chia sẻ với những nơi ngập sâu những thùng mỳ tôm, sữa, nước uống tạm thời cho đến khi có hỗ trợ thì tiếp tục vận chuyển đến bà con ở khu ngập lụt. Trong đêm qua, có nhiều đơn vị, nhiều thôn cũng đã chữa cháy bằng cách sử dụng nhu yếu phẩm hiện có. Những gia đình còn nấu ăn được thì nấu miếng cơm rồi chia cho bà con hàng xóm bị ngập lụt”.

12 giờ ngày 29-10, nước khu vực xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng vẫn mênh mông

Chính quyền địa phương khu vực miền núi Đà Nẵng khơi thông dòng chảy để nước thoát nhanh

Bộ đội vận chuyển lương thực tiếp tế đến bà con vùng bị ngập, chia cắt

Cả xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng hiện chỉ còn điểm cao nhất chưa bị ngập là cầu Phong Thử và khu vực trụ sở UBND xã. Khu vực này đã mất điện, sóng điện thoại chập chờn, thông tin liên lạc với bên ngoài gần như tê liệt. Ông Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây cho biết, đây là đợt lũ lớn nhất trong 10 năm qua tại địa phương này. Cán bộ xã phải lội bộ đến từng vùng ngập sâu, phân công anh em ứng trực để sẵn sàng hỗ trợ dân khi cần thiết.

“Anh em Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã thường xuyên liên lạc và điều phối với đội phòng chống thiên tai các thôn. Cơ bản chúng tôi chủ động nắm, chỉ đạo hỗ trợ bà con kịp thời. Hôm qua và sáng nay, chúng tôi cũng cử lực lượng phòng chống thiên tai vận chuyển nhu yêu phẩm mỳ tôm, lương khô, nước uống cho bà con ở những vùng ngập sâu để bà con vượt qua được 1, 2 ngày tới trong điều kiện nước còn ngập sâu thế này”.

Đến chiều nay, lượng mưa có giảm nhưng chưa đáng kể nên nước rút rất chậm. Nhiều hộ dân ở thành phố Đà Nẵng và các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, nằm ven sông Vu Gia, Thu Bồn đang rất cần được tiếp tế lương thực, giúp nhau vượt qua đợt mưa lũ lịch sử này.

Xã Điện Bàn Tây- Đà Nằng chìm trong biển nước