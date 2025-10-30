Người dân vùng lũ Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau trận lũ dữ

Thiệt hại hơn 314 tỉ đồng do mưa lũ

Đợt mưa lớn từ ngày 25 đến 29-10 khiến nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 hộ dân (3.662 người) phải sơ tán khẩn cấp.

Khu vực ngập sâu đến 2 m tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lũ làm 2 người bị thương, 2 nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng. Khoảng 44 ha lúa, 99 ha hoa màu, cùng hàng chục hecta đất canh tác, cây lâu năm bị vùi lấp, cuốn trôi; gần 900 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi.

Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt và giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 5.200 m kênh mương, hàng chục đập dâng, cầu, cống và hơn 200 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện tại là 314,7 tỉ đồng.