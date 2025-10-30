Người dân vùng lũ Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau trận lũ dữ
30/10/2025 21:24
Lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, người dân ở Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế.
Ngày 30-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ trên các sông đã giảm dần. Tại các điểm xảy ra ngập úng, nước lũ cũng đang rút. Người dân, chính quyền các địa phương đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nước lũ rút để lại hàng đống bùn non, đặc quánh, trơn trợt.
Nước lên rất nhanh, rút rất chậm
“Nước lên rất nhanh nhưng rút lại rất chậm. Nước lên nhanh làm chúng tôi không kịp xoay trở kê cao tài sản, chỉ kịp đưa cụ bà đi lánh nạn”, bà Hạnh nói.
Huy động bộ đội dọn trường học, trạm y tế
Một số người dùng cuốc, xẻng kéo dọn bùn non, số khác dùng nước dọn rửa…
Thiệt hại hơn 314 tỉ đồng do mưa lũ
Đợt mưa lớn từ ngày 25 đến 29-10 khiến nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 hộ dân (3.662 người) phải sơ tán khẩn cấp.
Mưa lũ làm 2 người bị thương, 2 nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng. Khoảng 44 ha lúa, 99 ha hoa màu, cùng hàng chục hecta đất canh tác, cây lâu năm bị vùi lấp, cuốn trôi; gần 900 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi.
Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt và giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 5.200 m kênh mương, hàng chục đập dâng, cầu, cống và hơn 200 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện tại là 314,7 tỉ đồng.