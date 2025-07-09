Người dân Venezuela lo lắng về khả năng xảy ra hành động quân sự của Mỹ

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters| 07/09/2025 18:31

Người dân Venezuela lo lắng về khả năng xảy ra hành động quân sự của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Venezuela và Mỹ vào ngày hôm qua (6/9) tại thủ đô Caracas.

Tâm lý lo ngại lan rộng tại Venezuela sau khi Mỹ yêu cầu đưa thêm 10 máy bay chiến đấu tàng hình tới tăng cường quân sự ở vùng Caribe:

"Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không hề có chiến tranh với bất kỳ ai. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ trải qua chiến tranh”.

“Dù có chiến tranh hay không, chúng tôi vẫn sẽ làm việc vì chúng tôi cần kiếm tiền để sống. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu vì đất nước”.

nguoi dan venezuela lo lang ve kha nang xay ra hanh dong quan su cua my hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống ma túy bằng cuộc tấn công quân sự hôm 2/9 nhắm vào tàu từ Venezuela được cho là đang vận chuyển ma túy bất hợp pháp, khiến 11 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc các lựa chọn cho các cuộc không kích tiếp theo, bao gồm cả khả năng tấn công các mục tiêu nghi là băng đảng ma túy bên trong Venezuela. Truyền thông Mỹ cho rằng, một cuộc không kích như vậy sẽ đánh dấu một sự leo thang lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng Mỹ đang tìm cách "thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự". 

Theo vov.vn
