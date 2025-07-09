Người dân tự lắp công tơ điện để đối chứng, Tổng Công ty Điện lực TP HCM nói gì?

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng bất thường, có hộ tăng từ 1-2 triệu đồng/tháng so với trước đây, khiến không ít người hoang mang và có dự tính lắp công tơ điện để đối chứng.

Công tơ điện có nhiều mức giá﻿

Ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ TP HCM), cho biết tiền điện tháng 8 của gia đình tăng 400.000 - 500.000 đồng, từ mức 1,2 triệu đồng lên hơn 1,6 triệu đồng dù ông cảm thấy không sử dụng nhiều.

Trước lo ngại liệu số liệu có chính xác hay không, một số bạn bè khuyên ông nên lắp thêm công tơ điện để đối chiếu.

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội cũng như tại một số cửa hàng điện ở TP HCM, nhu cầu tìm mua công tơ điện bắt đầu tăng.