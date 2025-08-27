Người dân trải bạt giữ chỗ chờ xem Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

27/08/2025 08:15

Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra vào tối 27-8, nhưng từ khuya ngày 26-8 đến sáng sớm 27-8, đông đảo người dân đã tập trung tại các tuyến phố như: Trần Phú, Hùng Vương… để trải bạt giữ chỗ, chờ theo dõi sự kiện.

Nhiều người mang theo lều bạt, ô dù và túi ngủ để qua đêm ngoài trời bất chấp thời tiết có mưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, từ sáng sớm 27-8, khu vực gần Quảng trường Ba Đình đã có đông người dân tập trung, trải bạt, dựng lều ngay trên vỉa hè để giữ chỗ ngồi.  
