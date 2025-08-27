Người dân trải bạt giữ chỗ chờ xem Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra vào tối 27-8, nhưng từ khuya ngày 26-8 đến sáng sớm 27-8, đông đảo người dân đã tập trung tại các tuyến phố như: Trần Phú, Hùng Vương… để trải bạt giữ chỗ, chờ theo dõi sự kiện.

Nhiều người mang theo lều bạt, ô dù và túi ngủ để qua đêm ngoài trời bất chấp thời tiết có mưa. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, từ sáng sớm 27-8, khu vực gần Quảng trường Ba Đình đã có đông người dân tập trung, trải bạt, dựng lều ngay trên vỉa hè để giữ chỗ ngồi.