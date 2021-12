Người dân TPHCM nghĩ gì về biến chủng mới Omicron?

Your browser does not support the audio element.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo về biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, được gọi là Omicron với dự báo lây lan nhanh hơn đến 500% so với biến chủng Delta. Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào liên quan.