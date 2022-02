Người dân TPHCM đổ xô đi cúng vía Ngọc Hoàng Thượng Đế

7h sáng nay, khi chùa vừa mở cửa đón khách, tại chánh điện chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) đã có đông đảo người dân xếp hàng đến cầu nguyện.

Theo quan niệm dân gian: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất". Do đó, mùng 9 tháng Giêng hằng năm, nhiều người dân đổ về chùa Phước Hải để cúng vái chư thiên, cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Với người làm nông, ngày vía Ngọc Hoàng là dịp để cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

Bà Trần Thị Vân (56 tuổi, quận 10), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, mùng 9 tháng Giêng tôi đi chùa để cúng vía Ngọc Hoàng. Xin cho năm mới gia đạo bình an, con cái ngoan ngoãn, và công việc thuận lợi".

Năm nay, nhà chùa khuyến khích người dân chỉ dùng cặp đèn cầy (nến) để cầu nguyện, không dùng nhang (hương) để tránh khói ngạt.