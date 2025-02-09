Người dân TPHCM ‘cắm chốt’ khu vui chơi chờ xem bắn pháo hoa mừng tết Độc lập

Sáng 2/9, Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TPHCM) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách đã xếp hàng dài mua vé tham quan. Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi hình kỷ niệm.

Sức hút của Dinh Độc Lập khiến công viên ở phía đối diện cũng đông nghịt khách, quán cà phê quanh khu vực chật kín người. Nhiều bãi giữ xe nhanh chóng quá tải, buộc khách phải gửi ở nơi khác rồi quay lại mua vé vào tham quan.

Cách đó không xa, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TPHCM tấp nập du khách vào ra. Người dân vui chơi, chụp ảnh quanh tượng Đức Mẹ Hòa Bình, thưởng thức các tiết mục biểu diễn đường phố.

Khuôn viên Nhà thờ Đức Bà có nhiều khách đến tham quan, vui lễ

Nhiều khách du lịch trầm trồ trước vẻ đẹp kiến trúc của tòa nhà Bưu điện TPHCM. Không chỉ giới trẻ, cả khách trung niên, cao tuổi cũng đến đây chụp ảnh.