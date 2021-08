Người dân TP.HCM đi chợ thế nào, shipper hoạt động ra sao 2 tuần tới?

Ngoài ra, TP sẽ cấp giấy đi đường cho các đối tượng cụ thể lưu thông trong thời gian siết giãn cách.



Cụ thể, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và không quá 10% trên tổng số. Các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy và báo cáo cho Công an TP.HCM.



Các cơ quan được cấp giấy gồm: Thủ trưởng sở, ban, ngành, cơ quan ban Đảng, đoàn thể, tổng công ty trực thuộc thành phố. Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương đóng tại TP.HCM. UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý). Các cơ quan này phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an TP.HCM.



Cách thức để nhận diện các đối tượng này gồm: Mẫu giấy đi đường; đồng phục theo các ngành và công nhân dịch vụ công ích. Riêng công chức, viên chức và các nhóm tham gia chống dịch mặc áo nhận diện do TP cấp.



Hoạt động của shipper



Theo công văn khẩn mới ban hành ngày 21/8, từ 0h ngày 23/8 đến 6/9, tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến”. Mỗi đơn vị chỉ được phân bổ 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0h ngày 23/8.



Các nhóm đối tượng được phép lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15/8, bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.



Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.



Với các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không giao hàng liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo Công văn 2491 ngày 26/7.

Shipper tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Đi chợ thế nào trong 14 ngày siết chặt giãn cách?



Về cung ứng hàng hóa, TP.HCM hiện có 4 vùng, chia làm 2 nhóm là vùng xanh - vàng; và vùng cam - đỏ.



Với nhóm thứ nhất, vùng xanh - vàng, các địa phương tiếp tục chia 2 loại đối tượng.



Thứ nhất là người dân có điều kiện, chưa cần sự hỗ trợ thì những người này được tự đi chợ 1 lần mỗi tuần.



Nhóm hai là người dân có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nhận được gói hỗ trợ. Thành phố đã thành lập Trung tâm An sinh, chuẩn bị 2 triệu gói hỗ trợ và nhiều hơn nữa, chuyển xuống quận, huyện, phường, xã, sau đó chuyển trực tiếp đến người dân. Người dân chỉ cần ra lấy phần lương thực, thực phẩm mỗi tuần 1 lần.



Với vùng cam - đỏ, người dân không được đi ra ngoài, vùng này cũng chia 2 loại đối tượng như trên.



Người chưa cần sự giúp đỡ thì ghi phiếu các nhu cầu rồi gửi tiền cho tổ công tác để đi chợ giúp, tần suất là 1 tuần/lần.



Với người có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nhận được gói hỗ trợ như ở vùng xanh - vàng. Thành phố đã cung cấp cho tất cả phường, xã, thị trấn gần 3.000 địa chỉ cung ứng hàng hóa. Các địa bàn thiếu điểm cung cấp hàng hóa thì thành phố sẽ đưa xe lưu động, mang hàng hóa tới để người dân mua.



“Thành phố đã rất cố gắng dự liệu các phương án, giải pháp. Tuy nhiên, khi triển khai chắc chắn sẽ còn trục trặc, thiếu sót vì không thể lường được hết, có thể hàng hóa tới chậm, lấy phiếu chậm… Đầu tiên, thành phố mong bà con nhân dân gọi ngay cho tổ công tác điều chỉnh việc thực hiện”, ông Hải nói.



Thành phố kêu gọi người dân cùng nhau “thắt lưng buộc bụng” trong 14 ngày để chia sẻ khó khăn, chung tay, đoàn kết vượt qua dịch bệnh. 5 giải pháp siết chặt giãn cách của TP.HCM từ 0h ngày 23/8

- "Ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn.



- Tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong.



- Tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực "vùng đỏ" trên bản đồ Covid-19 TP.HCM.



- Tăng cường, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho người dân.



- Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.