Người dân thức trắng đêm để nộp hồ sơ nhà ở xã hội; TP.HCM tiếp tục gỡ vướng cho 29 dự án bất động sản

Thủ tướng: Tạo thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2 - 3 năm
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội thời gian tới, đặc biệt là việc giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.
|Thủ tướng nhấn mạnh, cần đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng. Ảnh: VGP
Nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận thẳng thắn về vai trò quản lý của Nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương, nhất là trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng; nhu cầu thực về nhà ở xã hội; nguồn lực, nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội; chính sách ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội; giá bán, cho thuê nhà ở xã hội…
Đáng chú ý, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm xác định tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để giao chủ đầu tư nhà ở xã hội; quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề nhà ở xã hội, đảm bảo chính xác, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách…
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến chất lượng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu; yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành trong 5 ngày tới.
Nghị quyết có thời hạn áp dụng lâu dài, phạm vi áp dụng với tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, tiêu chí về tài chính, kinh nghiệm, tiềm lực, thời gian, giá cả; tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất để thời gian thực hiện các dự án từ 2 - 3 năm.
Thủ tướng nhấn mạnh, cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt; đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu…
Bên cạnh đó, Thủ tướng đã lưu ý thêm về việc mở rộng các chủ thể tham gia phát triển nhà ở xã hội và đối tượng được thụ hưởng; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội. Tất cả đều dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao...
Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ, Nghị quyết phải có các nội dung liên quan đến sàn giao dịch, quỹ nhà ở quốc gia, dữ liệu về nhà ở… Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện góp ý những vấn đề liên quan tới nhà ở xã hội gửi Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
Hà Nội: Người dân xếp hàng nộp hồ sơ nhà ở xã hội từ 2 giờ sáng
Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội (trước kia là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua. Dự án thuộc khu nhà ở Calyx Residence, do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Đây là một trong số 18 chủ đầu tư có tiềm lực phát triển nhà ở xã hội, được Bộ Xây dựng “chọn mặt gửi vàng” để giới thiệu tới các địa phương.
Mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhóm những người đến sớm nhất cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 1 - 2 giờ sáng. Những người có số thứ tự từ 16 - 20 cũng đã cẩn thận đến từ 4 giờ sáng.
|Dù đông người tới nộp hồ sơ nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, xích mích. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyên nhân khiến người đến sớm như vậy là do chủ đầu tư chỉ có thể tiếp nhận và xử lý một lượng hồ sơ nhất định mỗi ngày. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty 319, trong buổi sáng ngày 22/10, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận 50 hồ sơ đầu tiên, ai đến sớm sẽ được nộp trước. Nếu tiến độ xử lý nhanh, Tổng công ty sẽ tính toán thu thêm hồ sơ vào buổi chiều.
Ông Dũng cho biết, con số 50 hồ sơ không phải là giới hạn cố định mà có thể thay đổi tùy theo năng lực xử lý của đội ngũ tiếp nhận. Hiện chủ đầu tư vẫn đang “vừa làm, vừa thí điểm” để nâng cao hiệu quả, đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất.
“Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hết số phiếu trong ngày và quyết tâm hướng tới mục tiêu xử lý 70 hồ sơ/ngày. Tổng công ty luôn phấn đấu phục vụ càng nhiều hồ sơ cho dân càng tốt”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn.
Chủ đầu tư sẽ thu hồ sơ tới hết ngày 25/11 và làm việc cả ngày thứ Bảy. Thời gian thu buổi sáng sẽ từ 8 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ. Các mốc thời gian trên đều đã được thay đổi so với ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ ngày càng tăng của người dân. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là Ban điều hành dự án số 1, đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ. Dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng từ ngày 24/12 và bàn giao vào quý IV/2026.
Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung dự kiến mỗi ngày nhận 50 hồ sơ, bắt đầu thu từ ngày 17/11
Sau dự án của Tổng công ty 319, khu nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung là dự án tiếp theo công bố lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua. Theo đó, chủ đầu tư sẽ thu hồ sơ từ ngày 17/11/2025 đến ngày 3/1/2026. Lưu ý, công ty sẽ không thu vào thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ.
|Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.
Thời gian tiếp nhận buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00. Địa điểm tại Trung tâm văn hóa - thông tin thể thao của xã Thiên Lộc. Để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ, khách quan, chủ đầu tư dự kiến chỉ tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mỗi ngày. Nếu xử lý nhanh, công ty sẽ nhận thêm hồ sơ để hỗ trợ người dân có nhu cầu.
Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Công trình gồm 3 tòa nhà cao từ 9 - 12 tầng, quy mô khoảng 1.104 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 3.900 người.
Trong đó, 589 căn nhà ở xã hội để bán, 212 căn cho thuê, 128 căn cho thuê mua, 175 căn để bán thương mại. Dự kiến, thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ sẽ rơi vào quý I/2026. Thời điểm bàn giao dự kiến là quý IV năm 2026.
Giá bán căn hộ nhà ở xã hội là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê là 91.700 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua trong 5 năm là 312.860 đồng/m2/tháng. Mức giá trên đã bao gồm VAT, phí bảo trì và hiện là con số ước tính từ chủ đầu tư.
TP. Huế công bố dự án nhà ở xã hội, vốn đầu tư gần 2.074 tỷ đồng
TP. Huế vừa ban hành quyết định công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tổng vốn đầu tư của dự án ước khoảng gần 2.074 tỷ đồng.
|Phối cảnh đô thị mới An Vân Dương.
Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.081 m2, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 181.042 m2. Toàn khu sẽ có khoảng 1.975 căn hộ chung cư, với diện tích từ 25 m2 đến 70 m2, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.
Khu đất thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản, nằm trong khu vực có hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện. Ba mặt của khu đất đã có các tuyến đường giao thông được đầu tư đồng bộ; riêng trục đường quy hoạch có lộ giới 18,5m hiện chưa được xây dựng.
Tổng vốn đầu tư của dự án ước khoảng gần 2.074 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 2.062 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 12 tỷ đồng.
Dự án có thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Theo kế hoạch, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư sẽ hoàn tất vào quý IV/2025 và khởi công xây dựng vào quý III/2026. Sau khi được cấp phép xây dựng, toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện, đưa vào hoạt động và khai thác trong thời gian không quá 48 tháng.
Đủ kiểu trục lợi nâng giá nhà ở xã hội
Dự án Happy Home Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân làm chủ đầu tư, nằm trên đường DT 743c, phường Dĩ An, TP.HCM, gồm 2 block chung cư cao 18 tầng và 2 tầng hầm, với 1.160 căn hộ, trong đó đa phần là nhà ở xã hội. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010, giao chủ đầu tư năm 2013, cấp phép xây dựng ngày 10/3/2014.
|Để mua nhà ở xã hội tại Dự án Happy Home Dĩ An, khách hàng phải ký thêm hợp đồng làm nội thất từ 300 tới 500 triệu đồng.
Dù được phát triển trong nhiều năm, nhưng lượng nhà ở xã hội tại Happy Home Dĩ An còn khá nhiều và chưa được hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Vì vậy, thời gian qua, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục chào bán nhà ở xã hội của Dự án.
Trong vai khách hàng mua nhà, phóng viên tìm tới Dự án và gặp chị Liễu, người tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh phụ trách bán nhà tại Dự án. Theo chị này, nếu khách hàng mua nhà, sẽ phải đóng 30 triệu đồng phí làm hồ sơ, mức giá bán là từ 22 tới 25 triệu đồng/m2.
“Khách hàng sẽ ký 2 hợp đồng, trong đó hợp đồng mua hoặc thuê mua có mức giá 16 triệu đồng/m2 theo giá mà Sở Xây dựng Bình Dương cũ công bố, số tiền còn lại quy thành hợp đồng làm nội thất căn hộ”, chị Liễu nói và tính toán, giá căn hộ 37 m2 là 550 triệu đồng, nhưng cộng thêm hợp đồng nội thất sẽ thành 900 triệu đồng.
Cách Dự án Happy Home Dĩ An không xa, Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp với tên thương mại là New Lavida do Tập đoàn Lê Phong là doanh nghiệp phát triển và Công ty DKRS là đơn vị bán hàng. Các khách hàng mua nhà ở xã hội tại đây cho biết, khi làm thủ tục, ngoài hợp đồng mua nhà ở xã hội, họ phải ký một hợp đồng cung cấp dịch vụ, tư vấn các thông tin bất động sản.
Ông N.V.T, một khách hàng mua nhà tại đây cung cấp cho phóng viên bản hợp đồng này. Theo hợp đồng, bên A là Công ty TNHH thương mại Kiến Sơn, do ông Bùi Ngọc Quang làm Giám đốc. Ông N.V.T cho biết, Công ty Kiến Sơn là đơn vị phân phối trước khi DKRS vào bán dự án.
Theo nội dung hợp đồng, Công ty Kiến Sơn sẽ cung cấp các dịch vụ như tìm hiểu, khảo sát, cập nhập thông tin thị trường, dự án, sản phẩm căn hộ, nhà ở cho khách hàng. Công ty này cũng tư vấn cho khách hàng điều kiện cần đáp ứng, hồ sơ giấy tờ cần thiết để mua/thuê bất động sản theo nhu cầu của khách hàng; tư vấn về hợp đồng mua bán/hợp đồng cho thuê, quy trình giao dịch bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và quy định ký kết với chủ đầu tư…
Phí của các dịch vụ trên theo hợp đồng là 267.417.000 đồng, cộng thêm 26.741.700 đồng tiền thuế, tổng cộng là 294.158.700 đồng.
“Lý do chúng tôi chấp nhận ký bản hợp đồng này là trước đó đã bị Công ty Kiến Sơn thu 30 triệu đồng tiền tư vấn mua nhà ở xã hội, nếu không ký hợp đồng, thì không mua được nhà ở và mất luôn số tiền đó. Chúng tôi cũng nghĩ, vay mua nhà ở xã hội có mức lãi suất thấp, coi như bù vào lãi suất vay ngân hàng nếu mua nhà ở thương mại”, ông N.V.T nói.
Ngoài ra, một tác động lớn khiến giá nhà ở xã hội bị đẩy cao hơn là các chủ đầu tư được cấp phép phát triển dự án nhà ở xã hội, nhưng không xây dựng, mà mang đi bán cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi nhuận.
Tại đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II được cấp chủ trương đầu tư ngày 8/3/2016 với diện tích đất xây dựng là 6.895m2, gồm 1.221 căn hộ, trong đó có 924 căn nhà ở xã hội và 297 căn hộ thương mại. Tuy nhiên, tới nay, Dự án chưa được xây dựng và đang được chào bán với mức giá 350 tỷ đồng.
Hay Dự án Khu nhà ở xã hội Thái Dương do Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Thái Dương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 24/1/2025. Dự án có 20 lô nhà ở xã hội, gồm 900 căn này đang được chào bán cho chủ đầu tư khác với mức giá 250 tỷ đồng.
Theo ông Đinh Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Phước, dự án nhà ở xã hội được hưởng khá nhiều ưu đãi từ pháp lý, tiền sử dụng đất tới các khoản thuế đất. Việc chạy pháp lý để bán lại dự án nhà ở xã hội như hiện nay là một trò trục lợi chính sách.
TP.HCM tiếp tục gỡ vướng cho 29 dự án bất động sản
Theo báo cáo gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, hiện toàn Thành phố có 838 dự án còn tồn đọng cần được xem xét gỡ vướng. Trong đó, 29 dự án do Sở Xây dựng trực tiếp theo dõi, bao gồm cả dự án đầu tư công vướng quy hoạch, lẫn các dự án tư nhân gặp khó khăn về thủ tục hoặc trong giai đoạn vận hành.
Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết, đã có 25 dự án được xem xét, tháo gỡ và đưa ra khỏi danh sách tồn đọng. Trong đó, 9 dự án đầu tư công đã được tháo gỡ toàn bộ; 12 dự án tư nhân đã giải quyết xong; 1 dự án chuyển sang nhóm đang trong quá trình thanh tra, điều tra; 3 dự án khác cũng đã được xem xét tháo gỡ.
Bốn dự án đang tiếp tục được phối hợp xử lý theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố là Chung cư Vạn Gia Phúc (phường Tân Sơn Nhì) do Công ty cổ phần Nakyco làm chủ đầu tư; Khu căn hộ - trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương (phường Diên Hồng) do Công ty Đô thị Đông Dương làm chủ đầu tư; Chung cư số 157/R8 (số mới 339/34A) Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) do Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV làm chủ đầu tư; Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Đường Sông Miền Nam (phường Tân Hưng) do Tổng công ty cổ phần Đường Sông miền Nam làm chủ đầu tư…
Sở Xây dựng cho biết, trước đó, UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng, với nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, công trình và khu đất trên địa bàn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất công và thúc đẩy đầu tư. Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xử lý dứt điểm 4 dự án còn lại, đồng thời tổng hợp báo cáo Tổ công tác đặc biệt và UBND TP.HCM trong thời gian sớm nhất.
Phía Bắc Hà Nội sẽ có khu đô thị 205 ha
Mới đây, UBND xã Quang Minh, TP. Hà Nội cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị cao cấp Mê Linh. Dự án nằm trong quy hoạch phân khu đô thị N1, thuộc địa giới hành chính xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh), có tổng diện tích hơn 205 ha, dân số dự kiến khoảng 21.000 người.
|Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị Mê Linh với tổng diện tích 205 ha.
Theo đồ án, khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh và hiện đại, đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Quy hoạch này cụ thể hóa các định hướng trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.
Cơ cấu sử dụng đất trong khu đô thị gồm: đất nhà ở chiếm 28,3% (58,2 ha), đất hạ tầng xã hội 30,8% (63,25 ha), đất giao thông và bãi đỗ xe 32% (hơn 66 ha). Đáng chú ý, quỹ đất nhà ở xã hội chiếm hơn 18 ha, tương đương 31% tổng diện tích đất ở, được bố trí tại 13 ô đất chung cư xã hội và một ô đất hỗn hợp có phần nhà ở xã hội.
Đắk Lắk giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 6.000 tỷ đồng
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quý III/2025, tổng lượng giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đạt 25.051 giao dịch; tổng giá trị giao dịch hơn 6.014 tỷ đồng.
Trong đó, nhà ở riêng lẻ có 926 giao dịch, tổng giá trị khoảng hơn 1.036 tỷ đồng; nhà chung cư có 8 giao dịch, giá trị khoảng 7,6 tỷ đồng.
Đặc biệt, phân khúc đất nền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra sôi động nhất, với hơn 24.117 giao dịch, tổng giá trị khoảng hơn 4.970 tỷ đồng.
|Trong quý III/2025, tổng lượng giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản tại Đắk Lắk đạt 25.051 giao dịch.
Về giá giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhà ở riêng lẻ có giá từ 10 triệu/m2 đến 45 triệu/m2; chung cư có giá từ 8 triệu/m2 đến 30 triệu/m2.
Ngoài ra, đất nền có giá từ 1,6 triệu/m2 đến 42 triệu/m2; nhà ở xã hội có giá từ 12 triệu/m2 đến 16 triệu/m2…
Về tồn kho bất động sản tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập là 636 căn.
Liên quan đến các dự án du lịch nghỉ dưỡng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quý III/2025, trên địa bàn tỉnh không có dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư; không có dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.