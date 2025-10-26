Người dân thức trắng đêm để nộp hồ sơ nhà ở xã hội; TP.HCM tiếp tục gỡ vướng cho 29 dự án bất động sản

Thủ tướng: Tạo thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong 2 - 3 năm

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội thời gian tới, đặc biệt là việc giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng. Ảnh: VGP



Nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận thẳng thắn về vai trò quản lý của Nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương, nhất là trong bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng; nhu cầu thực về nhà ở xã hội; nguồn lực, nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội; chính sách ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội; giá bán, cho thuê nhà ở xã hội…

Đáng chú ý, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm xác định tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để giao chủ đầu tư nhà ở xã hội; quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề nhà ở xã hội, đảm bảo chính xác, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến chất lượng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu; yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành trong 5 ngày tới.

Nghị quyết có thời hạn áp dụng lâu dài, phạm vi áp dụng với tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, tiêu chí về tài chính, kinh nghiệm, tiềm lực, thời gian, giá cả; tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất để thời gian thực hiện các dự án từ 2 - 3 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt; đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu…

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã lưu ý thêm về việc mở rộng các chủ thể tham gia phát triển nhà ở xã hội và đối tượng được thụ hưởng; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội. Tất cả đều dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao...

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ, Nghị quyết phải có các nội dung liên quan đến sàn giao dịch, quỹ nhà ở quốc gia, dữ liệu về nhà ở… Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện góp ý những vấn đề liên quan tới nhà ở xã hội gửi Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Hà Nội: Người dân xếp hàng nộp hồ sơ nhà ở xã hội từ 2 giờ sáng

Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội (trước kia là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua. Dự án thuộc khu nhà ở Calyx Residence, do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Đây là một trong số 18 chủ đầu tư có tiềm lực phát triển nhà ở xã hội, được Bộ Xây dựng “chọn mặt gửi vàng” để giới thiệu tới các địa phương.

Mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhóm những người đến sớm nhất cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 1 - 2 giờ sáng. Những người có số thứ tự từ 16 - 20 cũng đã cẩn thận đến từ 4 giờ sáng.

Dù đông người tới nộp hồ sơ nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, xích mích. Ảnh: Thanh Vũ



Nguyên nhân khiến người đến sớm như vậy là do chủ đầu tư chỉ có thể tiếp nhận và xử lý một lượng hồ sơ nhất định mỗi ngày. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty 319, trong buổi sáng ngày 22/10, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận 50 hồ sơ đầu tiên, ai đến sớm sẽ được nộp trước. Nếu tiến độ xử lý nhanh, Tổng công ty sẽ tính toán thu thêm hồ sơ vào buổi chiều.