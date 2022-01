Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai: 'Họ sống biệt lập, tỏ ra rất bí ẩn'

Ngày 7/1, sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, PV VTC News đã tìm đến "Tịnh thất Bồng Lai" để ghi nhận ý kiến của người dân sống xung quanh.

Không thể tin nổi ở chốn "tu hành" lại có loạn luân

Chị Nguyễn Thị Lụa (46 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) cho biết, khoảng 7 năm trước, nhóm hơn 10 người gồm nam, nữ và trẻ con từ TP.HCM về địa phương sinh sống với danh nghĩa tu tại gia. Họ bắt đầu xây dựng hàng rào và sống biệt lập, không tiếp xúc với dân địa phương.

“Những người trong đó sống kiểu biệt lập và ít tiếp xúc với người xung quanh, họ ra vẻ rất bí ẩn. Chúng tôi không tin những cá nhân đang sống nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai đang sống tu hành, họ làm mất lòng tin của xã hội và người dân", chị Lụa chia sẻ.

Cổng của Tịnh thất Bồng Lai luôn luôn đóng.

Theo chị Lụa, những người dân sinh sống tại đây sau khi biết được thông tin "thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị điều tra về tội loạn luân thì không tin nổi bên trong khu nhà bọc kín tôn để tu hành, ăn chay, lại có thể xảy ra những chuyện như thế.