Người dân sắp đươc lợi hơn khi chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Dự kiến đến năm 2026, hệ thống này sẽ hoàn thiện, góp phần định giá minh bạch, giảm tranh chấp và tăng hiệu quả quản lý đất đai theo hướng thị trường.

Thông tư 25/2024/TT-BTNMT đã quy định rõ quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó có dữ liệu giá đất.

Một điểm mới đáng chú ý khác là cách xác định bảng giá đất và cơ chế tính tiền sử dụng đất khi người dân chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo bà Mỹ, bảng giá đất sẽ do UBND cấp tỉnh ban hành định kỳ hàng năm, thay vì 5 năm/lần như trước. Giá sẽ được xác định dựa trên giá phổ biến trên thị trường, áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp từng loại đất, mục đích và đối tượng sử dụng.

“Bảng giá đất sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi. Việc áp dụng bảng giá thay vì định giá cụ thể từng trường hợp sẽ đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và tạo sự đồng bộ trong quản lý,” bà nhấn mạnh.

Đối với người dân chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, Luật quy định cách tính tiền sử dụng đất dựa trên phần chênh lệch giá trị giữa hai loại đất, có xét đến thời gian sử dụng còn lại, giúp chính sách linh hoạt hơn và sát thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp, đặc biệt với những hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị thu hồi đất, để họ có điều kiện tiếp cận đất ở hợp pháp và ổn định cuộc sống.