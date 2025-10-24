Người dân Phú Thọ xúc động tiễn Lữ đoàn 249 sau 1 năm vận hành cầu phao Phong Châu

Ngày 24/10, đông đảo người dân xã Tam Nông và các xã lân cận đã có mặt từ sớm tại doanh trại đơn vị để chào tạm biệt Lữ đoàn 249.

Tiếng vỗ tay, tiếng hát và những lời chào vang lên dọc tuyến đường cán bộ, chiến sĩ rút quân tạo nên khung cảnh ấm áp, chứa đầy tình cảm xúc động mà chính quyền, nhân dân đôi bờ sông Hồng gửi đến toàn thể Lữ đoàn 249.

Đông đảo người dân đã có mặt để tiễn những người lính công binh rút quân, rời xã Tam Nông. Ảnh: XĐ

Trong 1 năm qua, người dân Tam Nông đã quen với hình ảnh những người lính công binh cần mẫn, không quản ngại khó khăn, vất vả bên cầu phao Phong Châu.