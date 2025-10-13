Người đàn ông xông vào trường túm cổ áo, đánh nam sinh lớp 6

Hải Dương| 13/10/2025 17:27

Một phụ huynh xông vào trường túm cổ áo đe dọa, đánh nam sinh lớp 6 trước mặt nhiều học sinh. Cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc nói trên.

Ngày 13/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Tấn Toán, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Quảng Tín) xác nhận, có việc một phụ huynh vào trường đe dọa, đánh nam sinh lớp 6 trước mặt nhiều học sinh. Hiện nhà trường đã có báo cáo gửi Đảng ủy xã Quảng Tín.

z7112098265180_18c379ba5d9d6ae6ab17dba9b33618ac.jpg
Trường THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: CTV

Ông Toán cho biết, việc hành hung xảy ra vào khoảng 12h ngày 9/10 và đang trong thời gian nghỉ trưa của giáo viên. Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhà trường không nắm bắt được sự việc cụ thể.

“Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ của các em học sinh một ngày trước đó. Công an xã đang làm việc với những người liên quan”, ông Toán nói.

Ông Phạm Văn Tấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (xã Quảng Tín) cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, Cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc nói trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo đen túm cổ áo nam học sinh mặc áo đỏ, liên tục doạ.

Lúc này, học sinh mặc áo đỏ liên tục xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông túm cổ áo dọa dẫm rồi tát vào mặt... Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh.

Hầu hết mọi người đều phê phán hành động của người đàn ông mặc áo đen là manh động, xem thường pháp luật và cần phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho người khác.

