Người đàn ông xông vào trường túm cổ áo, đánh nam sinh lớp 6

“Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ của các em học sinh một ngày trước đó. Công an xã đang làm việc với những người liên quan”, ông Toán nói.

Ông Phạm Văn Tấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (xã Quảng Tín) cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, Cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc nói trên.