Người đàn ông từng 'hạ' 30 con sao la và giấc mơ gặp lại loài thú này

Trong cuộc tìm kiếm thông tin về sao la, loài động vật được mệnh danh là "kỳ lân châu Á", qua kết nối của Phó Giáo sư Cao Tiến Trung, Viện trưởng Viện sinh, hóa và công nghệ, Đại học Vinh, chúng tôi gặp ông Lữ Văn Thương (trú bản Cướm, xã Diên Lãm, Quỳ Châu, Nghệ An).

"Sao la à? Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ở vùng này nhiều lắm. Ngày ấy, cứ vào khe là gặp sao la", ông Lữ Văn Thương nói khi chúng tôi đề cập đến loài động vật quý hiếm này.

"Ông có chắc đó là sao la không?", tôi hỏi. Ông Thương trả lời chắc nịch: "Đúng mà. Sao la có cặp sừng thẳng, dài, trơn, không ngắn hay có gờ (vân nổi) như sơn dương. Sau này, khi tham gia các chương trình bảo vệ thiên nhiên hoang dã của các tổ chức quốc tế và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tôi mới biết nó là động vật quý hiếm, chứ trước kia toàn vào rừng săn về làm thức ăn", ông Thương chia sẻ.

Ông Thương không nhớ chính xác mình đã từng "hạ" bao nhiêu con sao la, chỉ ước chừng 30 con. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, ông "rất lấy làm tiếc" khi nhắc lại chuyện này.

Vùng quê Diên Lãm của ông Thương nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An). Đây từng là điểm nóng của tình trạng săn bắt động vật hoang dã. Với ông Thương và nhiều người dân bản địa, ngày ấy, việc săn bắt động vật trong rừng Pù Huống đơn giản để giải quyết vấn đề về nhu cầu thực phẩm.

"Người ta săn bắn, đặt bẫy, rồi người ta đưa cả máy cưa lớn vào rừng làm gỗ, ầm ầm cả ngày đêm. Từ những năm 90 của thế kỷ trước về sau không thấy sao la ở đây nữa. Có thể bị bắt hết rồi, cũng có thể nó chạy sang Lào rồi", ông Thương nói.