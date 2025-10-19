Người đàn ông tử vong trong rừng, xung quanh có dấu chân nghi của voi

Người vừa tử vong là ông MVT (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng). Ông T được phát hiện tử vong lúc 9 giờ ngày 18-10, tại bìa rừng, thuộc tiểu khu 854, thuộc xã Đắk Wil.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 17-10, người thân báo tin đến Công an xã Đắk Wil về việc ông T mất tích khi vào rừng hái măng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Wil đã tổ chức lực lượng cùng người dân tìm kiếm ông T và phát hiện ông này tử vong trong rừng.