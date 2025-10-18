Người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TPHCM, cảnh sát trích xuất camera điều tra

Tuấn Kiệt| 18/10/2025 19:15

Phát hiện một người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa (phường Tân Bình, TPHCM), người dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Chiều 18/10, Công an phường Tân Bình tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa, đoạn qua công viên Bình Giã.

Hiện trường vụ phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: MK.jpg
Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: MK

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè thuộc địa bàn phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ, TPHCM). Khi đến kiểm tra, họ phát hiện người này đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an địa phương nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa khu vực và khám nghiệm hiện trường.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Cảnh sát đã làm việc với những người liên quan và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

