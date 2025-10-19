Người đàn ông tử vong bất thường ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Tuấn Kiệt| 19/10/2025 16:07

Người đàn ông được phát hiện tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, hiện trường có vết cày kéo dài và xe máy nạn nhân nằm cách xa 30m, đè lên dải phân cách.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (19/10), đoạn dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

z7132497697109_7c7fa90524b839472f9d628a8562932a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HC.

Theo người dân chứng kiến, người đàn ông hơn 50 tuổi lái xe máy BKS 59V1-361.xx lưu thông qua cầu Bình Lợi theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, chiếc xe máy bất ngờ mất lái khiến nạn nhân ngã xuống đường trong lúc xe vẫn di chuyển. Nạn nhân nằm bất động trên đường, xe máy tiếp tục trượt dốc cầu thêm hàng chục mét, đổ vào dải bê tông phân cách làn đường cầu Bình Lợi.

tai nan.jpg
Xe máy đổ vào dải phân cách trên cầu Bình Lợi, cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 30m. Ảnh: TK.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm cách xe máy khoảng 30m, trên mặt đường có vết cày kéo dài.

Do một phần đường qua cầu Bình Lợi bị phong tỏa khiến giao thông theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT phải điều tiết từ dưới chân cầu để tránh tình trạng kẹt xe. 

z7132493768478_0d5e4d186e42cf6e065a9f1588fcb6e9.jpg
Giao thông qua cầu Bình Lợi theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ kéo dài. Ảnh: TK.

Đến hơn 12h30 cùng ngày, hiện trường mới được xử lý di dời. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-o-doc-cau-binh-loi-xe-may-vang-xa-30m-2454215.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-o-doc-cau-binh-loi-xe-may-vang-xa-30m-2454215.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Người đàn ông tử vong bất thường ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO