Người đàn ông tử vong bất thường ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (19/10), đoạn dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

Theo người dân chứng kiến, người đàn ông hơn 50 tuổi lái xe máy BKS 59V1-361.xx lưu thông qua cầu Bình Lợi theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, chiếc xe máy bất ngờ mất lái khiến nạn nhân ngã xuống đường trong lúc xe vẫn di chuyển. Nạn nhân nằm bất động trên đường, xe máy tiếp tục trượt dốc cầu thêm hàng chục mét, đổ vào dải bê tông phân cách làn đường cầu Bình Lợi.