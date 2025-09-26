Người đàn ông trúng số hàng nghìn tỷ đồng tiết lộ bí mật đời thường khó tin

Ngày 6/9, Powerball thông báo 2 người chơi xổ số ở bang Missouri và bang Texas, đã cùng trúng giải độc đắc với tổng giá trị lên tới 1,78 tỷ USD (47 nghìn tỷ đồng).

Theo New York Post, người chơi may mắn ở bang Missouri đã chọn phương án nhận thưởng 1 lần thay vì nhận từng kỳ trong 30 năm. Sau khi trừ các khoản thuế phí, người đàn ông này nhận về khoảng 410,3 triệu USD (10,8 nghìn tỷ đồng).

Dù việc chọn cách lĩnh thưởng 1 lần khiến số tiền thực nhận thấp hơn đáng kể, song người chơi này vẫn chấp nhận để nhanh chóng có được tự do tài chính.