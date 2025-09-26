Người đàn ông trúng số hàng nghìn tỷ đồng tiết lộ bí mật đời thường khó tin

Đỗ An| 26/09/2025 20:31

Dù là đồng sở hữu của giải độc đắc kỷ lục trị giá 1,78 tỷ USD (47 nghìn tỷ đồng), song một người đàn ông ở bang Missouri tiết lộ bản thân vốn là “người thích ở nhà” và không muốn để số tiền khổng lồ thay đổi cuộc sống thường ngày.

Ngày 6/9, Powerball thông báo 2 người chơi xổ số ở bang Missouri và bang Texas, đã cùng trúng giải độc đắc với tổng giá trị lên tới 1,78 tỷ USD (47 nghìn tỷ đồng). 

Theo New York Post, người chơi may mắn ở bang Missouri đã chọn phương án nhận thưởng 1 lần thay vì nhận từng kỳ trong 30 năm. Sau khi trừ các khoản thuế phí, người đàn ông này nhận về khoảng 410,3 triệu USD (10,8 nghìn tỷ đồng). 

Dù việc chọn cách lĩnh thưởng 1 lần khiến số tiền thực nhận thấp hơn đáng kể, song người chơi này vẫn chấp nhận để nhanh chóng có được tự do tài chính.

56yrjhtf.jpg
Ảnh minh họa: Independent

Trong lần xuất hiện tại trụ sở xổ số ở TP Jefferson (Missouri), người đàn ông này chia sẻ: “Tôi vốn là người thích ở nhà. Một ngày hoàn hảo với tôi chỉ là ngồi ở nhà và làm những việc bình thường”.

Ông cũng cho biết, dù đã trở thành triệu phú USD, song cuộc sống hằng ngày của ông không thay đổi quá nhiều, thậm chí ông vẫn tự giặt đồ vào đêm trước khi lĩnh thưởng.

578ptoiluykj.jpg
Ảnh minh họa: Brightside

Ông thừa nhận, chiến thắng lớn khiến bản thân nhiều đêm mất ngủ khi nghĩ những trách nhiệm đi kèm. Tuy vậy, cả ông và vợ dự định sẽ dành ít nhất 1 năm tới để “tập trung vào bản thân và tận hưởng cuộc sống”, trước khi quyết định những kế hoạch dài hạn. 

Ông cũng hy vọng số tiền sẽ giúp vợ mình giảm gánh nặng công việc và có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

17763674_090725 ktrk winning powerball texas vid.jpg
Ảnh chụp màn hình

Powerball là một trong những loại hình xổ số lớn và phổ biến nhất tại Mỹ, được tổ chức bởi Hiệp hội Xổ số Liên bang (MUSL). Người chơi sẽ họn 5 con số chính trong dãy từ 1 đến 69, sau đó chọn thêm 1 số Powerball trong dãy từ 1 đến 26. Nếu trùng khớp toàn bộ 6 con số, người chơi sẽ trúng giải độc đắc (jackpot).

Tấm vé trúng thưởng được người đàn ông trên mua tại một cửa hàng tiện lợi QuikTrip ở St. Louis, với dãy số chiến thắng gồm 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball 17. Đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số ở bang Missouri, vượt xa kỷ lục cũ là 293,7 triệu USD (7,7 nghìn tỷ đồng) vào năm 2012.

Đáng chú ý, luật của bang Missouri cho phép người trúng xổ số được giữ kín danh tính, vì vậy danh tính của người chơi may mắn này vẫn chưa được tiết lộ và có thể mãi là bí mật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-trung-so-hang-nghin-ty-dong-tiet-lo-bi-mat-doi-thuong-kho-tin-2445967.html
